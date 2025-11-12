Adrian Axinia (AUR/ECR) cere Comisiei Europene clarificări privind statutul Carpatica Feroviar după lichidarea CFR Marfă

Liderul delegaţiei AUR din Parlamentul European, Adrian Axinia, a solicitat Comisiei Europene să clarifice de urgenţă statutul noii societăţi Carpatica Feroviar, înfiinţată după lichidarea CFR Marfă S.A., potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Europarlamentarul, membru al Comisiei pentru Transporturi din Parlamentul European, avertizează asupra riscului ca transferul de active şi personal de la fosta companie de stat să reprezinte o încălcare a legislaţiei europene privind ajutorul de stat.

„Mă tem că, în urma ingineriilor actualului guvern, riscăm o nouă penalizare pentru încălcarea regulilor europene ale concurenţei. Nu cumva prin transferul de active şi personal către Carpatica Feroviar se perpetuează efectele unui ajutor de stat incompatibil? România avea de recuperat sute de milioane de euro de la defuncta CFR Marfă. Aceste transferuri de active - adică locomotive, vagoane etc. - şi celelalte achiziţii planificate de noua companie, respectă ele pe deplin principiul investitorului privat prudent?”, a întrebat Axinia.

Acesta a cerut totodată Comisiei Europene să evalueze dacă tranziţia de la CFR Marfă la Carpatica Feroviar ar putea genera o denaturare a concurenţei pe piaţa românească a transportului feroviar de marfă.

„Această succesiune rapidă cu preluări şi transformări într-o perioadă scurtă poate fi justificată de nevoia de a evita un blocaj în transportul de marfă românesc, dar avem un precedent periculos şi ne jucăm pe banii statului, adică pe buzunarul contribuabilului. Este important să ştim că avem o piaţă care asigură condiţii competitive echitabile”, a subliniat europarlamentarul AUR.

Conform procedurilor europene, Comisia Europeană trebuie să îi răspundă în scris lui Adrian Axinia în maximum şase săptămâni de la data primirii solicitării.