Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Adrian Năstase: Am participat la Beijing ca persoană particulară, nu ca reprezentant al ţării

I.S.
Politică / 3 septembrie, 13:21

Adrian Năstase: Am participat la Beijing ca persoană particulară, nu ca reprezentant al ţării

Fostul premier PSD Adrian Năstase a explicat într-o postare pe blog că a participat la summitul de la Beijing - supranumit în presă „summitul dictatorilor” - în calitate de fost demnitar, „deci persoană particulară”, şi nu pentru a reprezenta România. El a precizat că a fost fotografiat alături de liderul chinez Xi Jinping şi de Vladimir Putin, dar a subliniat că nu a dorit să transmită un mesaj politic în numele actualei conduceri.

„Evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova, şi oricâtă influenţă aş avea în China, nu eu decid pe cine invită preşedintele Xi”, a scris Năstase, adăugând că, la momentul potrivit, va vorbi mai amplu despre importanţa memoriei în politica externă.

Precizările au apărut după reacţia Ministerului Afacerilor Externe, care a criticat public prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la eveniment, unde aceştia au fost fotografiaţi alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping. Ministra Oana Ţoiu a transmis că România „nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi lângă Putin”, mai ales în contextul agresiunilor recente ale Rusiei la graniţele ţării.

În postarea sa, Năstase a mai menţionat că, în timpul vizitei, a avut o întâlnire cu Sun Haiyan, ministru adjunct în cadrul Partidului Comunist Chinez, cu care a discutat teme sensibile de politică internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi relaţiile dintre China, Rusia şi India.

Evenimentul de la Beijing a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial şi a fost celebrat printr-o amplă paradă militară în Piaţa Tiananmen, găzduită de Xi Jinping. La eveniment au participat lideri precum Vladimir Putin şi Kim Jong Un, dar şi premierul slovac Robert Fico, singurul şef de guvern din UE prezent, în timp ce alte state europene au trimis reprezentanţi la nivel inferior.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 13:51)

    Aham, XI si putin nu se pozeaza cu cine nu agreeaza.

    China are interese aici in Romania, probabil peste capul rusiei. 

    Georgescu n-a ajuns in top 10 mondial pe tic tok pt ca a pacalit algoritmul tic tok, ci pt ca i s-a permis de catre compania chineza tic tok sa pacaleasca algoritmul. 

    De asemenea , pe FB vedeai multe pagini reclama georgescu cu tarani "romani" cu palarie de orezar ca la chinezi, sau bunicuta cu ie cu sushi pe masa. Sau te uitai la proprietarul paginii, si vedeai, china.  

    Si unele idei cu patrunjelul care are nu stiu ce energie, energia care iti intra si iti iese, chinezii sunt cu energiile, coluarul pt chinezi , da deci chiar a spus le fac la chinezi iesire la mediterana, adica nu pt romani, pt chinezi. 

    In plus intr-un interviu in engleza s-a scapat sa spuna ca va face totul pt oamenii lui. si ca nu stim ce val vine , valul rosu ce alt val, pantalonii sunt indiciu.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb