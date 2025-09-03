Adrian Năstase: Am participat la Beijing ca persoană particulară, nu ca reprezentant al ţării

Fostul premier PSD Adrian Năstase a explicat într-o postare pe blog că a participat la summitul de la Beijing - supranumit în presă „summitul dictatorilor” - în calitate de fost demnitar, „deci persoană particulară”, şi nu pentru a reprezenta România. El a precizat că a fost fotografiat alături de liderul chinez Xi Jinping şi de Vladimir Putin, dar a subliniat că nu a dorit să transmită un mesaj politic în numele actualei conduceri.

„Evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova, şi oricâtă influenţă aş avea în China, nu eu decid pe cine invită preşedintele Xi”, a scris Năstase, adăugând că, la momentul potrivit, va vorbi mai amplu despre importanţa memoriei în politica externă.

Precizările au apărut după reacţia Ministerului Afacerilor Externe, care a criticat public prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la eveniment, unde aceştia au fost fotografiaţi alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping. Ministra Oana Ţoiu a transmis că România „nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi lângă Putin”, mai ales în contextul agresiunilor recente ale Rusiei la graniţele ţării.

În postarea sa, Năstase a mai menţionat că, în timpul vizitei, a avut o întâlnire cu Sun Haiyan, ministru adjunct în cadrul Partidului Comunist Chinez, cu care a discutat teme sensibile de politică internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi relaţiile dintre China, Rusia şi India.

Evenimentul de la Beijing a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial şi a fost celebrat printr-o amplă paradă militară în Piaţa Tiananmen, găzduită de Xi Jinping. La eveniment au participat lideri precum Vladimir Putin şi Kim Jong Un, dar şi premierul slovac Robert Fico, singurul şef de guvern din UE prezent, în timp ce alte state europene au trimis reprezentanţi la nivel inferior.