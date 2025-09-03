Adrian Năstase: Am participat la Beijing ca persoană particulară, nu ca reprezentant al ţării

Fostul premier PSD Adrian Năstase a explicat într-o postare pe blog că a participat la summitul de la Beijing - supranumit în presă „summitul dictatorilor” - în calitate de fost demnitar, „deci persoană particulară”, şi nu pentru a reprezenta România. El a precizat că a fost fotografiat alături de liderul chinez Xi Jinping şi de Vladimir Putin, dar a subliniat că nu a dorit să transmită un mesaj politic în numele actualei conduceri.
„Evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova, şi oricâtă influenţă aş avea în China, nu eu decid pe cine invită preşedintele Xi”, a scris Năstase, adăugând că, la momentul potrivit, va vorbi mai amplu despre importanţa memoriei în politica externă.
Precizările au apărut după reacţia Ministerului Afacerilor Externe, care a criticat public prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la eveniment, unde aceştia au fost fotografiaţi alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping. Ministra Oana Ţoiu a transmis că România „nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi lângă Putin”, mai ales în contextul agresiunilor recente ale Rusiei la graniţele ţării.
În postarea sa, Năstase a mai menţionat că, în timpul vizitei, a avut o întâlnire cu Sun Haiyan, ministru adjunct în cadrul Partidului Comunist Chinez, cu care a discutat teme sensibile de politică internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi relaţiile dintre China, Rusia şi India.
Evenimentul de la Beijing a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în al Doilea Război Mondial şi a fost celebrat printr-o amplă paradă militară în Piaţa Tiananmen, găzduită de Xi Jinping. La eveniment au participat lideri precum Vladimir Putin şi Kim Jong Un, dar şi premierul slovac Robert Fico, singurul şef de guvern din UE prezent, în timp ce alte state europene au trimis reprezentanţi la nivel inferior.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 13:51)
Aham, XI si putin nu se pozeaza cu cine nu agreeaza.
China are interese aici in Romania, probabil peste capul rusiei.
Georgescu n-a ajuns in top 10 mondial pe tic tok pt ca a pacalit algoritmul tic tok, ci pt ca i s-a permis de catre compania chineza tic tok sa pacaleasca algoritmul.
De asemenea , pe FB vedeai multe pagini reclama georgescu cu tarani "romani" cu palarie de orezar ca la chinezi, sau bunicuta cu ie cu sushi pe masa. Sau te uitai la proprietarul paginii, si vedeai, china.
Si unele idei cu patrunjelul care are nu stiu ce energie, energia care iti intra si iti iese, chinezii sunt cu energiile, coluarul pt chinezi , da deci chiar a spus le fac la chinezi iesire la mediterana, adica nu pt romani, pt chinezi.
In plus intr-un interviu in engleza s-a scapat sa spuna ca va face totul pt oamenii lui. si ca nu stim ce val vine , valul rosu ce alt val, pantalonii sunt indiciu.