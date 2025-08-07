Adrian Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: „A fost un lider foarte important pentru România”

Fostul prim-ministru Adrian Năstase consideră că Ion Iliescu este acum "parte din istoria noastră", subliniind că a fost un lider "foarte important" pentru România, "într-un moment foarte dificil", potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

"În opinia mea, Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru ţara noastră, într-un moment foarte dificil. Unii poate îi văd doar defectele, alţii îi vând doar calităţile, dar până la urmă, dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii '90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care el le-a realizat, împreună cu o generaţie de tranziţie. Bun, misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care poate n-au ieşit aşa cum ne aşteptam. Dar ar trebui să vedem şi ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani şi mai ales să vedem ce vom face în următorii 20 de anii. Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră şi să-l respectăm pe el aşa cum a fost, cu lucrurile bune şi cu lucruri rele", a transmis Năstase, după ceremonia de înmormântare a fostului preşedinte al României, la cimitirul Militar Ghencea.

Năstase a adăugat că, în ceea ce îl priveşte, îi datorează "foarte mult" lui Ion Iliescu, apreciind că România are nevoie acum de consens, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor.

"Sigur sunt subiectiv, dar îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-am împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Ştiu că acum sună puţin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred, totuşi, că avem nevoie de un efort, aşa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forţe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune şi care să încerce să găsească soluţii pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate şi eu cred că ar trebui totuşi să facem un efort. În primul rând, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor (...). Sper că vom şti să folosim mai bine experienţa unora dintre oamenii politici în genul Ion Iliescu. Acum este prea târziu, fără îndoială, dar sunt mulţi alţii care ar trebui să-şi adauge cuvintele, experienţa, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile să iasă mai bine, mai ales acum", a conchis fostul premier.

Gelu Voican Voiculescu, prezent de asemenea la cimitirul Militar Ghencea, a spus că se simte foarte afectat de moartea fostului preşedinte Ion Iliescu.

"Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea (...). Am prea multe (n.r. - amintiri) şi mi-e greu să fac acum o selecţie, nu mă simt bine, sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoţional, e totuşi o despărţire", a transmis Voiculescu.

