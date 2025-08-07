Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Adrian Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: „A fost un lider foarte important pentru România”

M.P.
Politică / 7 august, 14:23

Adrian Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: „A fost un lider foarte important pentru România”

Fostul prim-ministru Adrian Năstase consideră că Ion Iliescu este acum "parte din istoria noastră", subliniind că a fost un lider "foarte important" pentru România, "într-un moment foarte dificil", potrivit Agerpres, de la care precizăm următoarele.

"În opinia mea, Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru ţara noastră, într-un moment foarte dificil. Unii poate îi văd doar defectele, alţii îi vând doar calităţile, dar până la urmă, dacă încercăm să punem lucrurile în contextul din anii '90, vom găsi foarte multe lucruri valoroase pe care el le-a realizat, împreună cu o generaţie de tranziţie. Bun, misiunea lui s-a terminat în urmă cu 20 de ani. N-are rost să-l mai criticăm acum pentru diverse lucruri care poate n-au ieşit aşa cum ne aşteptam. Dar ar trebui să vedem şi ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani şi mai ales să vedem ce vom face în următorii 20 de anii. Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră şi să-l respectăm pe el aşa cum a fost, cu lucrurile bune şi cu lucruri rele", a transmis Năstase, după ceremonia de înmormântare a fostului preşedinte al României, la cimitirul Militar Ghencea.

Năstase a adăugat că, în ceea ce îl priveşte, îi datorează "foarte mult" lui Ion Iliescu, apreciind că România are nevoie acum de consens, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor.

"Sigur sunt subiectiv, dar îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor, dar l-am respectat pentru multe dintre lucrurile pe care le-am împlinit, pentru echipele pe care le-a format, pentru capacitatea de a crea consens. Ştiu că acum sună puţin ciudat. Unii au impresia că, până la urmă, consensul este ceva rău. Cred, totuşi, că avem nevoie de un efort, aşa cum s-a întâmplat la masa de la Snagov, de a pune împreună forţe, inclusiv din partide politice care poate au altă viziune şi care să încerce să găsească soluţii pentru viitor. Vorbeam în 2004 despre cele două Românii. Acum sunt mult mai multe Românii, sunt mult mai multe fracturi în societate şi eu cred că ar trebui totuşi să facem un efort. În primul rând, să nu privim în urmă, ci să privim în viitor (...). Sper că vom şti să folosim mai bine experienţa unora dintre oamenii politici în genul Ion Iliescu. Acum este prea târziu, fără îndoială, dar sunt mulţi alţii care ar trebui să-şi adauge cuvintele, experienţa, gândurile, proiectele, pentru ca lucrurile să iasă mai bine, mai ales acum", a conchis fostul premier.

Gelu Voican Voiculescu, prezent de asemenea la cimitirul Militar Ghencea, a spus că se simte foarte afectat de moartea fostului preşedinte Ion Iliescu.

"Mă simt foarte afectat de tot ce am trăit în momentele astea (...). Am prea multe (n.r. - amintiri) şi mi-e greu să fac acum o selecţie, nu mă simt bine, sunt foarte afectat de tot ce am trăit, la nivel emoţional, e totuşi o despărţire", a transmis Voiculescu.

Înapoi la articolul principal

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb