Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong Un

Fostul premier Adrian Năstase se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitaţia autorităţilor chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de preşedintele Xi Jinping cu ocazia marcării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, potrivit unei postări publicate pe blogul personal.

La eveniment vor fi prezenţi liderul chinez Xi Jinping, preşedintele rus Vladimir Putin, liderul nord-coreean Kim Jong Un şi premierul Slovaciei, Robert Fico, singurul şef de guvern european participant.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi”, a scris Adrian Năstase.

Fostul premier a precizat că a avut o întâlnire cu Sun Haiyan, ministru adjunct în cadrul Departamentului Internaţional al Partidului Comunist Chinez, cu care a discutat teme de politică internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi relaţia dintre China, Rusia şi India.

China marchează săptămâna aceasta aniversarea printr-o amplă paradă militară, în cadrul căreia Xi Jinping va prezenta arsenalul de rachete hipersonice, vehicule autonome şi alte echipamente moderne, flancat de Putin, Kim Jong Un şi alţi lideri din Iran, Myanmar şi Pakistan.