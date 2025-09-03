Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, alături de Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping la parada militară de la Beijing

A.B.
Internaţional / 3 septembrie, 14:15

Sursa foto: Facebook

Sursa foto: Facebook

Foştii premieri PSD Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au fost prezenţi la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la capitularea Japoniei, eveniment la care au participat Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping, potrivit mass-media.

Adrian Năstase a precizat pe blogul său că a fost invitat „în calitate de fost demnitar” la eveniment, unde a avut o discuţie cu Sun Haiyan, ministru adjunct în cadrul Departamentului Internaţional al Partidului Comunist Chinez, inclusiv despre războiul din Ucraina şi relaţia China-Rusia-India.

Participarea celor doi foşti premieri a stârnit reacţii critice la Bucureşti. Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

Parada militară organizată de Xi Jinping a fost cea mai mare din istoria Chinei, marcând 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Zeci de mii de militari au defilat în Piaţa Tiananmen, în prezenţa liderilor rus şi nord-coreean. Din Uniunea Europeană, singurul lider prezent a fost premierul slovac Robert Fico, în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a acuzat marţi că Xi Jinping „conspiră” cu Putin şi Kim Jong Un, în contextul paradei şi al discuţiilor bilaterale de la Beijing.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 15:05)

    da , si ce daca au fost alaturi ?

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 03.09.2025, 15:29)

      s-au manjit de sange

