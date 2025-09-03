Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, alături de Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping la parada militară de la Beijing

Foştii premieri PSD Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au fost prezenţi la Beijing, la comemorarea a 80 de ani de la capitularea Japoniei, eveniment la care au participat Vladimir Putin, Kim Jong Un şi Xi Jinping, potrivit mass-media.

Adrian Năstase a precizat pe blogul său că a fost invitat „în calitate de fost demnitar” la eveniment, unde a avut o discuţie cu Sun Haiyan, ministru adjunct în cadrul Departamentului Internaţional al Partidului Comunist Chinez, inclusiv despre războiul din Ucraina şi relaţia China-Rusia-India.

Participarea celor doi foşti premieri a stârnit reacţii critice la Bucureşti. Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

Parada militară organizată de Xi Jinping a fost cea mai mare din istoria Chinei, marcând 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Zeci de mii de militari au defilat în Piaţa Tiananmen, în prezenţa liderilor rus şi nord-coreean. Din Uniunea Europeană, singurul lider prezent a fost premierul slovac Robert Fico, în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a acuzat marţi că Xi Jinping „conspiră” cu Putin şi Kim Jong Un, în contextul paradei şi al discuţiilor bilaterale de la Beijing.