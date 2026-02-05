ADVERTORIAL COSMO PHARM®: creştere, investiţii şi eficienţă operaţională în 2025

Anul 2025 a fost de departe un an important pentru COSMO PHARM®, brand de renume în domeniul suplimentelor alimentare cu o istorie de peste treizeci de ani. S-au bifat numeroase aspecte esenţiale pentru dezvoltarea afacerii: consolidarea poziţiei pe piaţa internă, extinderea pe piaţa internaţională, investirea majoră în inovaţie şi sustenabilitate, dar şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie şi a eficienţei operaţionale. Toate acestea s-au aliniat şi, în multe cazuri, au reuşit să depăşească obiectivele ambiţioase setate la final de 2024 - află mai multe în continuare!

Creştere solidă şi sustenabilă

La început de an nou, echipa COSMO PHARM® se poate mândri cu performanţele excelente din anul anterior: în 2025, s-a înregistrat o creştere de 42% comparativ cu 2024, cu vânzări estimate la peste 33 milioane RON. Acest lucru confirmă cererea puternică şi în continuă creştere a consumatorilor pentru produsele naturale, cu beneficii dovedite ştiinţific, din portofoliul brandului. Din acest punct de vedere, se consideră că obiectivul privind vânzările (stabilit la aproximativ 30% comparativ cu anul anterior) nu doar că a fost atins, ci a fost şi depăşit.

În plus, brandul s-a axat şi mai mult pe o dezvoltare sustenabilă, bazată pe o abordare responsabilă, orientată pe beneficii pe termen lung. Printre aspectele-cheie se numără respectarea celor mai riguroase standarde de calitate GMP şi ISO, inovaţia bazată pe ştiinţă, diversificarea portofoliului şi extinderea internaţională. Toate acestea vor sta la baza unei dezvoltări la fel de promiţătoare şi în 2026.

Investiţii în tehnologie şi inovaţie

Dezvoltarea din 2025 s-a bazat foarte mult şi pe acordarea unei importanţe semnificative către domeniul investiţiilor. Pentru COSMO PHARM®, unul din cele mai importante proiecte a fost reprezentat de inaugurarea unui laborator de ultimă generaţie. Investiţia de peste 2 milioane de euro a inclus proiectarea unui spaţiu de 700 metri pătraţi dedicat cercetării şi producţiei, echipat cu tehnologii şi spaţii avansate. În plus, laboratorul a obţinut şi certificarea GMP (Good Manufacturing Practices), fiind prima şi singura fabrică românească din domeniul suplimentelor cu această recunoaştere globală

Această investiţie semnificativă stă la baza dezvoltării şi evoluţiei continue a brandului în 2026 şi în anii următori, permiţând optimizarea producţiei generală cu aproximativ 40%. Iar prin reducerea riscului de contaminare, graţie camerelor sterile conforme cu standardul ISO 8 şi a sistemelor avansate de control al mediului, se asigură o creştere şi menţinere a calităţii şi consistenţei produselor.

De asemenea, în 2025 s-a înregistrat lansarea a 27 de produse noi, plus variaţii al acestora, toate bazate pe formule inovatoare, atent studiate. Acest lucru a dus la dezvoltarea portofoliului extins al COSMO PHARM®, care a ajuns la aproape 200 de produse potrivite diverselor nevoi de sănătate, de la imunitate, detoxifiere şi slăbit la sănătatea osoasă, echilibrul hormonal, promovarea fertilităţii şi susţinerea anti-aging.

Eficienţă operaţională majoră

Un lucru este sigur: dezvoltarea COSMO PHARM® nu se opreşte nici în 2026, iar pentru a susţine ritmul de creştere accelerată din ultimii ani, compania a căutat soluţii moderne de eficientizare operaţională, bazate pe automatizare şi digitalizare.

Una din soluţiile moderne implementate presupune automatizarea proceselor de producţie prin intermediul echipamentelor foarte avansate. Esenţiale pentru brand sunt şi sistemele ERP şi tehnologiile bazate pe inteligenţă artificială pentru a îmbunătăţi sectoare precum aprovizionarea, controlul stocurilor şi planificarea producţiei. Acest lucru dovedeşte şi dorinţa companiei de a ţine pasul cu evoluţiile conexe şi recunoaşterea importanţei inteligenţei artificiale pentru optimizarea afacerii.

Astfel de investiţii au un impact benefic direct asupra creşterii eficienţei operaţionale. Iar rezultatele (reducerea costurilor, îmbunătăţirea timpilor de producţie) susţin poziţia brandului pe o piaţă extrem de competitivă.

Extinderea internaţională şi nu numai

Obiectivele strategice pentru anul 2025 au fost extrem de ambiţioase şi au inclus, printre altele: creşterea exporturilor cu până la 25%, consolidarea prezenţei pe pieţe externe precum China, Vietnam, Emiratele Arabe Unite), extinderea distribuţiei în regiunea DACH (Germania, Austria, Elveţia) şi regiunea scandinavă şi listarea pe platforme de retail/distribuţie online.

COSMO PHARM® a înregistrat progrese semnificative privind extinderea brandului în 2025. Iar un exemplu de succes este reprezentat de extinderea distribuţiei pe platforma de retail internaţională Notino, facilitând accesul consumatorilor europeni la portofoliul de produse al companiei. De asemenea, compania a continuat să îşi extindă distribuţia şi pe platforme online internaţionale precum Amazon (inclusiv Amazon UAE, Amazon Franţa şi Amazon Germania).

Nu în ultimul rând, echipa COSMO PHARM® a participat la târguri şi expoziţii internaţionale de renume din domeniu. Printre acestea se numără Vitafoods Europe (Barcelona, Spania) şi Arab Health (Dubai, Emiratele Arabe Unite). Prezenţa la astfel de evenimente a sporit vizibilitatea şi promovarea produselor, ducând la o extindere semnificativă privind reţeaua de parteneri de afaceri din lume.

Cu siguranţă, COSMO PHARM® se poate mândri cu un an plin de reuşite, asigurând realizarea cu succes a numeroaselor obiective ambiţioase stabilite în 2024. Această dezvoltare sustenabilă atestă angajamentul faţă de calitatea produselor, dar şi încrederea în continuă creştere a consumatorilor care au ales suplimentele marca COSMO PHARM®. Iar povestea de succes va continua şi în 2026, pentru promovarea prevenţiei şi tratării în mod natural a diverselor probleme de sănătate!