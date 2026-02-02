ADVERTORIAL Cum am adăugat un venit recurent în bugetul familiei, într-un an economic imprevizibil

În ultimii ani, am învăţat că stabilitatea financiară nu mai este o stare, ci un proces. Mă numesc Mihai, am 45 de ani, sunt manager şi consultant într-o firmă de dimensiuni medii, am doi copii foarte mici şi o familie care depinde de un singur venit principal. Până nu demult, acest venit era suficient. Apoi au venit inflaţia, creşterea costurilor zilnice, un credit mai scump şi realitatea concediului de creştere copil. Nu a fost vorba de panică sau dramatism, ci de o evaluare rece a situaţiei: aveam nevoie de un venit suplimentar care să fie constant şi uşor de estimat.

Nu căutam o aventură antreprenorială, nici un proiect care să îmi consume serile şi weekendurile. Căutam o soluţie raţională, care să poată funcţiona în paralel cu activitatea mea principală şi care să reducă presiunea financiară lunară. Din acest punct, decizia a fost mai degrabă o analiză decât o inspiraţie.

De ce un venit suplimentar nu mai este opţional

Când ai o familie, nu mai poţi trata veniturile ca pe un exerciţiu teoretic. Cheltuielile sunt recurente, la fel şi responsabilităţile. M-am uitat atent la bugetul familiei şi am realizat că orice dezechilibru, oricât de mic, se propagă rapid. Piaţa este instabilă, inflaţia muşcă din economii, iar un singur venit, oricât de decent, devine vulnerabil.

Nu voiam să îmi asum riscuri speculative. Nu eram interesat de volatilitate, promisiuni de câştig rapid sau proiecte care depind de trenduri. Aveam nevoie de un sistem care să funcţioneze constant, indiferent de ciclurile economice.

Criteriile mele au fost clare de la început

Am tratat căutarea unui venit suplimentar exact ca pe o decizie financiară. Am stabilit câteva criterii simple, dar ferme. Activitatea trebuia să aibă cerere constantă, să fie reglementată, să nu necesite o investiţie mare iniţială şi să permită construirea unui venit recurent prin acumulare, nu prin efort zilnic intens.

Aşa am ajuns să analizez piaţa de asigurări, nu ca pe un produs comercial, ci ca pe un mecanism economic. În România există milioane de autovehicule, fiecare având nevoie de asigurare auto şi, implicit, de asigurare RCA. La acestea se adaugă asigurările de locuinţă, cele profesionale sau de sănătate. Cererea nu este opţională şi, mai mult, este în continuă creştere.

Brokerajul în asigurări, privit ca instrument financiar

Până să intru mai adânc în subiect, recunosc că vedeam brokerajul în asigurări ca pe o activitate de vânzări clasice. Greşit. În realitate, este o infrastructură care conectează cererea obligatorie a pieţei cu ofertele multiple ale societăţilor de asigurări.

Un broker asigurări nu vinde un produs propriu, ci intermediază. Clientul câştigă timp şi acces la mai multe oferte centralizate, iar brokerul câştigă un comision. Din punct de vedere financiar, este un model clar, transparent şi repetabil.

Mai mult, pentru clienţi, un broker devine un punct unic de contact pentru asigurare auto online, asigurări auto online, verificări şi reînnoiri. Pentru mine, asta a însemnat predictibilitate.

De ce am ales Ritter, după calcule, nu după promisiuni

Am analizat mai multe opţiuni şi am ales Ritter pentru că abordarea lor a fost una structurată şi conformă. Ritter broker este o companie de brokeraj în asigurări autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înfiinţată în 2010, cu parteneriate active cu societăţi importante din piaţă.

Intrarea în sistem nu presupune investiţii ascunse. Pentru a deveni broker în asigurări, primul pas este parcurgerea unui curs autorizat, disponibil aici: https://ritter.ro/curs. Cursul de pregătire profesională iniţială are 45 de ore şi poate fi parcurs în ritmul fiecăruia. Costul este accesibil, iar conţinutul este aplicat.

După finalizarea cursului, urmează un examen grilă online, organizat de Institutul de Studii Financiare. Examenul este clar, structurat şi oferă o autorizare oficială pentru a începe activitatea. Întregul proces de înscriere şi documentaţie este gestionat de Ritter, ceea ce reduce mult birocraţia.

Cost, timp, randament. O ecuaţie simplă

Investiţia totală pentru autorizare se situează în jurul sumei de 500 de lei. Din punct de vedere financiar, este un cost redus raportat la potenţial. Comisioanele diferă în funcţie de tipul de asigurare RCA, asigurare auto sau alte produse, dar media este de aproximativ 10%.

În termeni simpli, un portofoliu care generează vânzări de 50.000 de lei lunar poate aduce un comision de aproximativ 5.000 de lei. Acesti bani lunar nu vin dintr-un singur client, ci dintr-o bază care se construieşte treptat.

Portofoliul, cheia venitului recurent

Ceea ce m-a convins definitiv a fost logica portofoliului. Odată ce un client intră în portofoliul tău, nevoia lui de verificare asigurare auto, reînnoire sau ajustare revine anual. În timp, acest mecanism se transformă într-un flux relativ stabil.

Nu ai nevoie de infrastructură complexă. Un telefon, un laptop, acces la internet şi, ocazional, o imprimantă sunt suficiente. Majoritatea documentelor circulă digital, prin e-mail sau alte soluţii electronice.

Un venit suplimentar care reduce presiunea

Pentru mine, brokerajul în asigurări nu a devenit o schimbare radicală de carieră. A devenit o formă de diversificare. Acoperă cheltuieli recurente ale familiei, oferă un tampon financiar şi reduce dependenţa de un singur salariu.

Astăzi, privesc acest venit ca pe o componentă stabilă din buget. Nu depind de un singur client, nu depind de un singur angajator şi nu sunt expus unor fluctuaţii bruşte. Este un sistem care creşte în timp, pe măsură ce portofoliul se consolidează.

Pentru cei care analizează această opţiune cu luciditate, nu cu entuziasm, informaţiile complete despre paşi, condiţii şi colaborare se găsesc aici:https://ritter.ro/contact. Pentru mine, a fost o decizie calculată. Iar în vremuri economice imprevizibile, deciziile calculate fac diferenţa.