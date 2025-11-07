Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ADVERTORIAL  Garmin Romania: Sezonul reducerilor începe pe 7 noiembrie 2025

Media-Advertising / 7 noiembrie, 11:31

Garmin Romania: Sezonul reducerilor începe pe 7 noiembrie 2025

Garmin Romania anunţă debutul reducerilor de sezon, o campanie cu peste 50 de zile de preţuri speciale pentru o largă gamă de produse. Promoţiile Black Friday încep pe 7 noiembrie, cu discount-uri de până la 2.080 de lei pentru cele mai populare produse Garmin. Preţurile speciale continuă până la finalul lunii decembrie, în campania Reduceri de Sărbători, cu noi discounturi pentru ceasuri, dar şi gadget-uri pentru ciclism, navigaţie, pescuit, scufundări, hiking, golf şi produse pentru copii.

Promoţii Black Friday: 7 - 16 noiembrie 2025

Promoţiile Black Friday iau startul pe 7 noiembrie, după ora 10:00, în campanie fiind incluse cele mai dorite produse Garmin. De o reducere extraordinară de 970 de lei vor beneficia modelele fēnix E, fēnix 7 Pro şi fēnix 7X Pro. Preţuri speciale vor avea şi alte produse cheie precum epix Pro Gen 2, Forerunner 965, Instinct E şi vívoactive 5.

Lista completă a produselor incluse în campania de Promoţii Black Friday va putea fi regăsită pe site, începând cu 7 noiembrie. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro/, în limita stocurilor disponibile.

Reduceri de Sărbători: 14 noiembrie - 27 decembrie 2025

Campania continuă cu Reduceri de Sărbători, o perioadă extinsă de discount-uri, ce va include peste 150 de produse, din toate gamele. Reducerile se vor aplica pentru dispozitive selecţionate din selecţia de smartwatch-uri, dar şi pentru gadget-uri utile amatorilor de alergare, ciclism, condus, navigaţie, scufundări, pescuit sau golf.

Printre produsele vedetă ale acestei perioade de reduceri, se numără:

-gama fenix 8, ceasuri robuste cu GPS pentru activităţi multisport, cu funcţii complexe şi statistici complete despre activitatea fizică şi starea de sănătate. Ceasurile includ şi funcţiile Music, respectiv Garmin Pay, ce permit mai multă libertate de utilizare în timpul activităţilor sportive.

-produse din gama Forerunner, precum Forerunner 265 sau 55, create pentru alergătorii pasionaţi sau profesionişti. Acestea au statistici complexe care susţin antrenamentele, precum pulsul măsurat la încheietură, dinamica alergării, VO2 Max, sugestii pentru exerciţii zilnice sau durata de timp necesară recuperării.

-Gamele Lily, Venu sau Vivomove, produse de lifestyle cu nenumărate funcţii pentru sport şi wellness. Acestea pot deveni cadouri inspirate pentru cei care îşi doresc un stil de viaţă sănătos şi echilibrat.

-vívofit® jr. în numeroase variante, un tracker de fitness dedicat copiilor, care le oferă motivaţia de a se mişca în fiecare zi, printr-o experienţă interactivă în care fiecare pas deblochează diverse aventuri educative în aplicaţie.

-Gamele Instinct şi Approach, dedicate celor care duc sportul la nivelul următor, au de asemenea preţuri speciale până la finalul lunii decembrie.

-Produsele pentru ciclişti întregesc lista, cu gamele Varia şi Edge. De la radare retrovizoare la ciclocomputere, acestea vor completa cu succes kit-ul oricărui ciclist profesionist sau amator.

-Pasionaţii de condus se vor bucura de reducerile pentru gamele Garmin Drive sau Garmin Dashcam.

Lista completă a produselor cu reduceri de sărbători va putea fi regăsită pe site, începând cu 14 noiembrie 2025, după ora 10:00. Toate discount-urile sunt valabile exclusiv pe garmin.com/ro-ro, în limita stocurilor disponibile.

Garmin Romania oferă o experienţă completă, cu ajutorul echipei de specialişti care oferă informaţii complete şi actualizate despre produse şi comenzi, precum şi suport pentru achiziţia de noi dispozitive, reparaţii, manuale sau software. Centrul de asistenţă (service şi suport) este disponibil pentru toţi clienţii din România, în limba română.

Serviciul este disponibil 24/7 pe https://support.garmin.com/ro-RO/ şi de luni până vineri, telefonic, la 0800360038 (apel gratuit).

Garmin a revoluţionat viaţa plină de aventură, adrenalină şi curaj a atleţilor şi pasionaţilor de sport din întreaga lume. Dedicată produselor ce sporesc performanţa, dar şi siguranţa, echipa Garmin oferă tuturor şansa de a se depăşi pe sine, în orice moment.

Garmin Ltd. este incorporată în Elveţia, cu filiale în USA, Taiwan şi Marea Britanie. Garmin şi fēnix sunt mărci înregistrate, iar Garmin Pay, PacePro şi Connect IQ sunt mărci ale Garmin Ltd.

