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ADVERTORIAL Stresul cronic afectează energia şi concentrarea. Cum poate susţine ASHWAENERGY bărbatul activ

Media-Advertising / 30 iunie, 15:49

Stresul cronic afectează energia şi concentrarea. Cum poate susţine ASHWAENERGY bărbatul activ

Pe scurt

Stresul cronic poate influenţa nivelul de energie, capacitatea de concentrare, calitatea somnului şi echilibrul general al organismului. Pentru bărbaţii activi, un stil de viaţă echilibrat, alături de suplimente alimentare cu ingrediente atent selecţionate, poate reprezenta un sprijin în perioadele solicitante. ASHWAENERGY este un supliment premium COSMO PHARM® care combină ashwagandha standardizată, ginseng coreean, guarana şi uleiuri esenţiale naturale.

Cum influenţează stresul organismul?

Programul încărcat, lipsa odihnei şi presiunea profesională pot menţine organismul într-o stare prelungită de stres. În aceste condiţii este activată repetat axa hipotalamo-hipofizo-suprarenală, implicată în răspunsul la stres, ceea ce poate fi asociat cu niveluri crescute de cortizol.

Pe termen lung, nivelurile crescute de cortizol pot influenţa energia, concentrarea, calitatea somnului şi starea generală de bine. În cazul bărbaţilor, literatura de specialitate discută şi relaţia dintre stresul prelungit şi echilibrul hormonal.

Ce sunt adaptogenii?

Adaptogenii sunt plante studiate pentru capacitatea lor de a susţine organismul în perioade de stres fizic şi psihic, contribuind la menţinerea echilibrului acestuia.

Unul dintre cei mai cunoscuţi adaptogeni este ashwagandha (Withania somnifera). Unele studii clinice au analizat asocierea administrării extractului standardizat cu susţinerea răspunsului organismului la stres şi cu reducerea nivelului de cortizol. Alte cercetări au evaluat efectele asupra stării generale de bine şi asupra unor parametri hormonali la bărbaţi.

Ce conţine ASHWAENERGY?

Formula reuneşte ingrediente atent selecţionate:

- Ashwagandha - extract concentrat 5-8:1 din rădăcină, standardizat la minimum 7% withanolide.

- Ginseng coreean (Panax ginseng) - extract concentrat 10:1.

- Guarana (Paullinia cupana) - extract standardizat cu minimum 22% cafeină naturală.

- Uleiuri esenţiale 100% naturale de grapefruit, mentă dulce şi portocală dulce.

Standardizarea extractelor contribuie la asigurarea unei concentraţii constante a compuşilor activi în fiecare capsulă.

Cui i se adresează?

ASHWAENERGY este destinat bărbaţilor cu un stil de viaţă activ:

- antreprenori şi manageri;

- profesionişti expuşi stresului;

- persoane active;

- sportivi;

- bărbaţi care doresc susţinerea energiei, concentrării şi vitalităţii în perioade solicitante.

Cum se administrează?

Se recomandă 1-2 capsule pe zi, cu aproximativ 200 ml de apă, după mesele principale.

Deoarece conţine cafeină naturală din guarana, administrarea este recomandată dimineaţa sau la prânz.

Întrebări frecvente

Conţine cafeină?

Da. Cafeina provine exclusiv din extractul standardizat de guarana.

Poate fi administrat zilnic?

Da, conform recomandărilor de administrare.

Înlocuieşte un stil de viaţă sănătos?

Nu. ASHWAENERGY este un supliment alimentar şi nu înlocuieşte o alimentaţie variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.

Calitate şi producţie

ASHWAENERGY este produs de COSMO PHARM® în propria unitate de producţie din Tunari, Ilfov.

COSMO PHARM® este prima şi singura fabrică de suplimente alimentare din România certificată GMP (Good Manufacturing Practice), standard internaţional care confirmă respectarea unor cerinţe riguroase privind calitatea, siguranţa şi controlul proceselor de fabricaţie.

ASHWAENERGY face parte din gama premium COSMO PHARM® dedicată sănătăţii bărbaţilor, alături de ASHWAMAN, ASHWAFIT şi ASHWAMIND.

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