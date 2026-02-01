Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AEI: Facturile la gaze vor creşte cu până la 30%, în ianuarie

T.B.
Macroeconomie / 1 februarie, 12:50

AEI: Facturile la gaze vor creşte cu până la 30%, în ianuarie

Facturile la gaze pentru consumatorii români racordaţi la sistemele de distribuţie vor fi, în ianuarie 2026, cu până la 30% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, în condiţiile în care consumul de gaze a crescut cu 18%, potrivit unei analize publicate de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI).

„România a intrat din nou în aceeaşi muncă a iernii, în care frigul nu mai este doar o senzaţie, ci devine un cost. În ianuarie 2026, facturile la gaze vor fi cu până la 30% mai mari decât în ianuarie 2025. Cantităţile de gaze consumate de consumatorii racordaţi la sistemele de distribuţie, numeric cei mai mulţi fiind consumatorii casnici, au fost cu 18% mai mari faţă de ianuarie 2025. Chiar dacă depozitele de gaze au crescut cu 11%, consumul suplimentar a fost acoperit în principal din importuri, cu preţuri de până la 40% mai mari. În ianuarie 2025 eram net exportatori de gaze”, a explicat Dumitru Chisăliţă, preşedintele AEI.

Potrivit specialistului, gazele din depozitele interne au fost principalele surse în ziua cu cel mai mare consum, însă situaţia a fost salvată în mare parte de importuri, cu o creştere de aproape 500% faţă de media lunii şi comparativ cu 14% din flexibilitatea gazelor din depozite şi 0,1% din producţia internă.

„Creşterea facturii la gaze pentru clienţii casnici se va datora aproximativ 20% consumului suplimentar şi circa 5% creşterii preţului gazelor, ca urmare a importurilor scumpe necesare pentru a salva România în timpul gerului. Preţurile gazelor din import au fost cu până la 83% mai mari decât preţul stabilit administrativ pentru gazele din producţia internă. Pentru mulţi români, încălzirea nu mai este un confort, ci o alegere între 'să fie cald' şi 'să mai rămână bani'. Gerul obligă centrala să muncească mai mult, iar consumul creşte aproape pe nesimţite, dar factura este clar vizibilă”, a adăugat Chisăliţă.

Analiza AEI estimează că, în apartamente izolate, majorarea facturii poate fi între 100 şi 200 de lei, în timp ce în locuinţele neizolate sau în case creşterea poate ajunge între 200 şi 400 de lei, în ianuarie 2026.

„Cea mai amară concluzie este că România funcţionează iarna după o 'loterie termică'. Cine are un apartament izolat şi vecini care încălzesc devine 'norocos'. Cine stă la colţ, la parter sau la ultimul etaj, cu pereţi umezi şi tâmplărie veche, plăteşte nu doar gazul, ci şi greşelile vechi de construcţie şi întreţinere. Factura mare afectează şi psihicul oamenilor, care trebuie să monitorizeze centrala pentru a economisi. Problema nu e doar un ianuarie mai rece, ci faptul că locuinţele eficiente sunt excepţia, nu regula. Soluţia reală vine din investiţii în eficienţă energetică, reabilitare termică, centrale mai bune, reglaje inteligente, educaţie în consum şi protejarea celor vulnerabili”, a concluzionat Chisăliţă.

Astfel, în ianuarie 2026, facturile la gaze vor creşte cu 30%, „nu doar din cauza preţului şi a vremii, ci şi pentru că blocurile sunt nereabilitate şi izolaţia este realizată prost”.

adb