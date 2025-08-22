AEP: Întâlnirea cu delegaţia SUA a fost parte din colaborarea obişnuită pentru promovarea bunelor practici electorale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a clarificat că întâlnirea de joi cu o delegaţie a Statelor Unite se înscrie în seria obişnuită de reuniuni cu parteneri externi, desfăşurate în cadrul cooperării internaţionale menite să promoveze experienţa României în organizarea alegerilor libere şi corecte.

„Având în vedere informaţiile false apărute în spaţiul public referitoare la această întâlnire, AEP precizează că reuniunea din 21 august 2025 a făcut parte dintr-un ciclu normal de întâlniri cu parteneri internaţionali. Discuţiile au vizat sistemul electoral românesc în ansamblu, incluzând legislaţia electorală, procedurile din secţiile de votare şi finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale, fără a se concentra pe vreun scrutin anume”, se arată în comunicat.

De asemenea, AEP subliniază că temele abordate au fost de rutină, în cadrul schimburilor de experienţă menite să promoveze bunele practici dezvoltate de România, similar întâlnirilor anterioare cu specialişti din instituţii omoloage şi organizaţii internaţionale active în domeniul electoral.

„Reamintim că delegaţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti au participat la toate programele de observare a alegerilor din 2024 şi 2025 organizate de AEP, pentru a asigura transparenţa proceselor electorale”, mai precizează comunicatul.