Aerotrave: Reduceri de până la 50% la pachete pentru vara 2026, Paşte şi Revelion

Compania Fabrica de Vacanţe, parte a Grupului Aerotravel, a lansat campania Black Friday la vacanţe, oferind reduceri de până la 50% la pachetele complete de sejururi, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Promoţiile sunt valabile în perioada 7-17 noiembrie 2025, pentru destinaţii precum Lesbos, Skiathos, Ischia şi Halkidiki, cu preţuri care pornesc de la 249 de euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi cu zbor charter, cazare, transferuri şi asistenţă turistică.

„Vedetele ediţiei Black Friday 2025 sunt destinaţiile mediteraneene. Observăm un interes tot mai mare pentru vacanţele bine organizate, cu zbor direct şi toate serviciile incluse, în special în rândul turiştilor care caută cel mai bun raport calitate-preţ. De aceea, ne aşteptăm la o creştere a rezervărilor în această perioadă”, a declarat Antonio Niţu, Director General al Grupului Aerotravel.

Pentru vara 2026, Fabrica de Vacanţe propune pachete la tarife reduse în destinaţii populare: Lesbos (de la 249 euro/persoană, reducere de până la 50%), Skiathos (de la 299 euro, reducere de 44%), Halkidiki (de la 282 euro, reducere de până la 30%) şi Ischia (de la 559 euro, reducere de 30%). Ofertele includ toate serviciile esenţiale - bilete de avion, taxe de aeroport, bagaj de cală, transferuri şi cazare.

Pentru Paştele 2026, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie, sunt disponibile pachete în Grecia şi Italia, cu tarife începând de la 579 euro/persoană pentru Ischia şi 749 euro/persoană pentru Lesbos, ambele incluzând zbor, cazare 7 nopţi, bagaj de cală, transferuri şi excursii de grup.

În ceea ce priveşte sărbătorile de iarnă, pachetele pentru Crăciun şi Revelion 2025 includ destinaţii precum Ischia (de la 834 euro/persoană pentru 7 nopţi) şi Dubai (de la 1.075 euro/persoană pentru 7 nopţi, cu zbor direct şi asistenţă turistică).

Aerotravel menţine tradiţia ofertelor de croaziere, cu reduceri între 200 şi 400 de euro/cabină pentru itinerarii în Mediterană, Caraibe, Fiordurile Norvegiei şi Capitalele Baltice. De exemplu, o croazieră de 7 nopţi pe Marea Mediterană porneşte de la 299 euro/persoană, iar pentru Paştele 2026, croazierele în Caraibe au discounturi de până la 400 euro/cabină.