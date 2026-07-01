AFP: Directorul CIA compară inteligenţa artificială avansată cu „armele nucleare digitale”

Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii din SUA (CIA), John Ratcliffe, a comparat marţi capacităţile celor mai avansate modele de inteligenţă artificială (AI) cu „arme nucleare digitale'', transmite AFP.

„Nu ar fi nepotrivit, aşa cum am discutat, să comparăm capacităţile lor cu arme nucleare digitale”, a declarat Ratcliffe, referindu-se la discuţii pe acest subiect cu consilierii preşedintelui american Donald Trump, informează AFP.

În cadrul unei conferinţe a AWS, divizia informatică la distanţă a grupului Amazon, şeful CIA a acuzat adversarii Statelor Unite că vor „să fure şi să manipuleze avansul Americii”, potrivit AFP.

John Ratcliffe a anunţat o reorganizare a CIA în jurul securităţii cibernetice, pe care a descris-o drept „un scut” pentru a apăra infrastructurile esenţiale, informează AFP.

Pe 12 iunie, Washingtonul a obligat Anthropic, o companie americană specializată în AI cu sediul la San Francisco, să întrerupă accesul la două dintre modelele sale cele mai puternice, Mythos 5 şi Fable 5 prin impunerea de „controale la export'', relatează AFP.

Această retragere forţată a unui model de ultimă generaţie de către un guvern, o premieră, a fost ridicată doar parţial vineri pentru Mythos, accesibil totuşi pentru un cerc restrâns de parteneri americani, în timp ce modelul Fable 5, versiunea sa restricţionată pentru consumatori, rămâne inaccesibil online, transmite AFP.

OpenAI, rivalul american al lui Anthropic, a lansat în aceeaşi zi modelul său GPT-5.6 cu acces foarte limitat, şi a acceptat pentru prima dată ca guvernul american să valideze partenerii autorizaţi de la un client la altul, conform AFP.