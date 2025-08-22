AFP: Fatah şi Beirut, acord pentru predarea armelor

Grupări armate palestiniene prezente în tabere de refugiaţi în Liban urmează să înceapă să predea armamentul pe care-l deţin autorităţilor, potrivit unui comitet libanezo-palestinian, o operaţiune salutată de către Statele Unite, desfăşurată în cadrul unei decizii a Guvernului libanez de a retrage armamentul grupărilor palestiniene prezente în ţară, relatează AFP, de la care precizăm următoarele.

”Ziua de astăzi (joi), marchează începutul primei faze a procesului predării armamentului în taberele palestiniene”, a anunţat joi într-un comunicat preşedintele Comisiei de Dialog Libanezo-Palestinian Ramez Damaschkieh.

Acest proces începe în tabăra Burj al-Barajneh, la Beirut, iar primul lot de armament urma să fie predat armatei libaneze, a anunţat el.

Emisarul american Tom Barrack a salutat joi măsurile luate de Liban în vederea lansării dezarmării facţiunilor acre operează în tabere de refugiaţi palestinieni în această ţară.

El a felicitat pe X Guvernul libanez şi mişcarea palestiniană Fatah pentru acest ”Acrod de dezarmare voluntară în tabăre la Beirut”.

Tom Barrack salută o ”etapă istorică către unitate şi stabilitate”, în urma anunţului Comitetului libanezo-palestinian a lansării acestui proces joi, în baza acordului încheiat în mai.