AFP: India face un nou pas în programul său nuclear civil

India a anunţat dezvoltarea unui reactor nuclear experimental care a produs prima sa reacţie în lanţ, un pas important spre independenţa gigantului sud-asiatic în domeniul combustibilului atomic, informează AFP.

Potrivit AFP, acest prototip de reactor cu neutroni rapizi (FBR), construit la Kalpakkam, în sudul ţării, nu a ajuns încă în stadiul operaţional în care produce electricitate, a clarificat guvernul indian.

„Astăzi, India a făcut un pas semnificativ în domeniul energiei nucleare civile”, a transmis prim-ministrul Narendra Modi pe reţeaua X, precizând că tehnologia va permite exploatarea „vastelor rezerve de toriu” ale ţării, conform relatării AFP.

El a adăugat că „acest reactor avansat, capabil să producă mai mult combustibil decât consumă, demonstrează capacităţile noastre ştiinţifice şi puterea inginerilor noştri”, transmite AFP.

AFP notează că India, care generează 73% din energia electrică din centrale pe cărbune, îşi propune să îşi extindă capacitatea de energie nucleară pentru a satisface cererea în creştere rapidă, reducând totodată emisiile de carbon.

În prezent, cea mai populată ţară de pe planetă, cu aproape 1,5 miliarde de locuitori, ocupă locul al treilea în lume în topul poluatorilor după SUA şi China şi s-a angajat să atingă neutralitatea în privinţa emisiilor de carbon până în 2070, arată AFP.

AFP informează că în decembrie, Parlamentul indian a adoptat o lege care deschide producţia de energie nucleară către companii private, cu obiectivul de a creşte de patru ori producţia nucleară, inclusiv prin dezvoltarea de reactoare mici.

În prezent, India operează aproximativ douăzeci de reactoare nucleare proiectate în Rusia, cu o capacitate de peste 8.000 MW, care furnizează aproximativ 3% din energia electrică a ţării, mai notează AFP.