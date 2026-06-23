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AFP: Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreşte să consolideze apărarea ţării în faţa riscului unui război nuclear

T.B.
Internaţional / 23 iunie, 09:05

AFP: Liderul nord-coreean Kim Jong Un doreşte să consolideze apărarea ţării în faţa riscului unui război nuclear

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să întărească capacităţile de apărare ale ţării pe care o conduce, afirmând că eforturile de modernizare militară ale Coreea de Sud şi ale Statele Unite ale Americii împing regiunea "în pragul unui război nuclear", a relatat marţi agenţia oficială KCNA, transmite AFP.

Încheind o reuniune de trei zile a Partidului Muncitorilor din Coreea, Kim Jong Un „a reafirmat, într-un discurs, poziţia politică neclintită” a Phenianului de a-şi dezvolta mai rapid capacităţile de apărare naţională, a indicat agenţia de presă nord-coreeană, potrivit AFP.

Liderul nord-coreean a condamnat demersurile „din ce în ce mai flagrante” ale Statele Unite ale Americii şi Coreea de Sud de a-şi moderniza armatele, acuzându-le în special că îşi continuă eforturile pentru ca Seulul să se doteze cu un submarin nuclear, relatează AFP.

Astfel de măsuri pun peninsula coreeană "în pragul unui război nuclear", a subliniat el, justificând extinderea şi consolidarea „unei forţe de descurajare puternice şi absolut fiabile destinate autoapărării”, transmite AFP.

Coreea de Nord s-a declarat de mai multe ori „stat nuclear ireversibil” după eşecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un şi Donald Trump din cauza divergenţelor privind denuclearizarea ţării şi ridicarea sancţiunilor, potrivit AFP.

Sora liderului nord-coreean, Kim Yo Jong, a declarat mai devreme în cursul lunii iunie că programul de înarmare nucleară al Coreei de Nord a ajuns la „un punct fără întoarcere”, transmite AFP.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a declarat, de asemenea, săptămâna trecută, după summitul G7 de la G7 Summit, că preşedintele american Donald Trump i-a spus că este timpul să se concentreze pe rezolvarea „problemei nord-coreene”, potrivit AFP.

Lee Jae-myung a mai spus că i-a comunicat omologului american că „sancţiunile şi presiunea” impuse Coreei de Nord sunt „ineficiente”, relatează AFP.

Coreea de Nord şi Coreea de Sud rămân tehnic în război deoarece conflictul din 1950-1953 s-a încheiat printr-un armistiţiu şi nu printr-un tratat de pace şi sunt separate de o zonă demilitarizată de-a lungul graniţei, transmite AFP.

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