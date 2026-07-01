AFP: Matt Whittaker avertizează că unele state europene au rămas în urmă la îndeplinirea angajamentului de cheltuieli

Ambasadorul SUA la NATO, Matt Whittaker, a avertizat miercuri că unele state membre europene ale Alianţei au rămas în urmă în ceea ce priveşte îndeplinirea angajamentului de a cheltui 5% din PIB pentru apărare, înaintea summitului de la Ankara de pe 7 şi 8 iulie, relatează AFP. Sub presiunea preşedintelui Donald Trump, ţările NATO, cu excepţia Spaniei, s-au angajat la summitul de anul trecut de la Haga să-şi crească bugetele până la 5% din PIB până în 2035 (3,5% cheltuieli militare şi 1,5% pentru investiţii conexe), potrivit sursei.

Whittaker a remarcat că „unii aliaţi fac mai mult decât alţii”, iar Polonia, ţările scandinave, statele baltice şi Germania sunt în frunte, dar „avem unele care sunt rămase în urmă, fie pentru că nu cheltuiesc suficient, fie pentru că nu se află pe o traiectorie credibilă pentru îndeplinirea angajamentelor”, a reproşat ambasadorul, fără a numi aceste ţări, conform AFP. El a afirmat că Trump „aşteaptă din partea tuturor aliaţilor să-şi intensifice eforturile şi să se angajeze urgent pe calea celor 5%”, potrivit sursei.

Întrebat despre Spania, care l-a „dezmăgit” pe Trump refuzând această creştere, Whittaker a spus că nu se aşteaptă la un conflict deschis între cei doi lideri la summit, dar a subliniat că ţările europene trebuie să-şi asume un rol sporit în Alianţă şi să-şi consolideze capacităţile de apărare, conform AFP