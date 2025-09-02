Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Numărul dronelor ruseşti folosite în atacurile din Ucraina a scăzut în luna august

I.S.
Internaţional / 2 septembrie, 08:27

AFP: Numărul dronelor ruseşti folosite în atacurile din Ucraina a scăzut în luna august

Atacurile ruseşti asupra Ucrainei cu drone cu rază lungă de acţiune au scăzut cu o treime în luna august faţă de iulie, potrivit unei analize realizate de AFP, pe fondul eforturilor diplomatice intense pentru a pune capăt invaziei ruseşti, care rămân totuşi fără rezultat.

Potrivit analizei AFP făcute pe baza rapoartelor zilnice ale armatei aeriene ucrainene, Rusia a lansat un total de 4.132 drone în timpul atacurilor sale nocturne asupra Ucrainei din luna august, ceea ce reprezintă o scădere cu 34% faţă de luna iulie.

În ciuda acestei scăderi, bombardamentele ruseşti rămân mortale, provocând numeroase victime în rândul civililor.

Aceste rapoarte militare rămân „orientative” şi includ, de cele mai multe ori, doar atacurile nocturne, a declarat pentru AFP armata aeriană, potrivit căreia numărul total de drone cu rază lungă de acţiune utilizate de armata rusă este probabil puţin mai mare.

În iulie, Moscova a lansat 6.297 de drone cu rază lungă de acţiune şi 198 de rachete asupra vecinului său, potrivit aceloraşi rapoarte, un record de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Pe de altă parte, Kievul, capitala Ucrainei, a suferit la 28 august unul dintre cele mai devastatoare atacuri cu drone şi rachete, care au ucis 25 de persoane, printre care mai mulţi copii, în principal locuitori ai aceluiaşi bloc.

Atacurile ruseşti cu drone şi rachete împotriva oraşelor ucrainene au provocat, în iunie, un număr record de civili ucişi sau răniţi în ultimii trei ani, a anunţat ONU. Aceste atacuri nocturne sunt aproape zilnice de la începutul războiului, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Pe lângă dronele Gheran, bazate pe modelul iranian Shahed, pe care Moscova le produce în serie, Rusia a lansat şi 156 de rachete asupra Ucrainei în august. Acest lucru face ca luna august să fie a treia cea mai intensă din acest punct de vedere, din ianuarie, potrivit AFP.

Apărarea aeriană ucraineană, confruntată cu atacuri din ce în ce mai sofisticate, a doborât 83% din dronele şi rachetele ruseşti în august, faţă de 88% în iulie, a conchis analiza AFP.

Această reducere a atacurilor cu drone în august este mai pronunţată în prima jumătate a lunii, ceea ce a coincide cu întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin din Alaska, care s-a încheiat fără progrese notabile în ceea ce priveşte sfârşitul conflictului. În a doua jumătate a lunii, Rusia a lansat două atacuri aeriene majore împotriva Ucrainei, care au implicat câteva sute de drone şi rachete.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb