AFP: Pentagonul estimează că deminarea Strâmtorii Ormuz poate dura până la şase luni

Deminarea Strâmtorii Ormuz ar putea dura până la şase luni şi ar putea menţine presiunea asupra preţurilor hidrocarburilor la nivel mondial, potrivit unei prezentări clasificate făcute de Pentagon în Congresul american şi dezvăluite de The Washington Post, relatează AFP.

Cotidianul american a citat, potrivit AFP, trei oficiali anonimi care au afirmat că membrii Congresului au fost informaţi că Iranul ar fi putut amplasa 20 sau mai multe mine în Strâmtoarea Ormuz şi în împrejurimi.

În prezentarea unui oficial american din domeniul apărării, unele mine „au fost puse în apă de la distanţă, cu ajutorul tehnologiei GPS”, ceea ce le face mai greu de detectat, notează AFP. Alte mine au fost „depuse la apă de către forţe iraniene, cu ajutorul unor ambarcaţiuni de talie mică”, potrivit aceleiaşi prezentări.

Contactat de AFP, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a dezminţit aceste informaţii. El a denunţat, „divulgări, dintre care o mare parte sunt false, provenind de la briefing clasificat şi cu uşile închise”, pe care le-a catalogat drept produsul unui „jurnalism necinstit”.

„O închidere a Strâmtorii Ormuz pe o perioadă de şase luni este imposibilă şi total inacceptabilă”, a declarat Sean Parnell, citat de AFP.

Conform AFP, există puţine informaţii fiabile despre amploarea minării Strâmtorii Ormuz, rută prin care, în condiţii normale, tranzitează o cincime din transportul mondial de hidrocarburi.

Gardienii Revoluţiei avertizau la mijlocul lunii aprilie cu privire la o „zonă periculoasă” de 1.400 de kilometri pătraţi, adică de 14 ori suprafaţa Parisului, în care s-ar putea afla mine, relatează AFP.

Gardienii Revoluţiei au publicat o hartă maritimă a Strâmtorii Ormuz, care delimitează o zonă potenţial minată. Pe hartă, un cerc înconjoară sudul strâmtorii, însoţit de menţiunea „zonă periculoasă”, iar documentul indică şi rute alternative, notează AFP.

Iranul dispune de un arsenal sofisticat de mine marine, potrivit AFP. Acesta include mine aflate în derivă, mine care plutesc la suprafaţă, mine de tip Orin, menţinute sub apă de un cablu, mine de fund şi mine cu torpilă. Unele dintre aceste mine se pot declanşa atunci când „detectează” o fregată în apropiere, cu ajutorul unor senzori acustici sau magnetici.

Republica Islamică dispune de capacităţi militare superioare faţă de ceea ce lasă să se înţeleagă Pentagonul. La începutul lui aprilie, jumătate din stocul iranian de rachete balistice era încă intact, iar 60% din flota navală iraniană ar fi rămas operaţională, potrivit surselor citate de AFP.

Directorul agenţiei militare americane de informaţii DIA declara recent, într-o audiere în Camera Reprezentanţilor, că Iranul rămâne capabil să provoace daune adversarilor săi, notează AFP.

Săptămâna trecută, Donald Trump anunţa că Teheranul, „cu ajutorul Statelor Unite, (a) retras sau (era) pe cale să retragă toate minele marine”, aminteşte AFP. Această informaţie nu a fost confirmată de Republica Islamică.

Armatorii rămân prudenţi, iar AFP notează că, inclusiv în cazul unei redeschideri oficiale a strâmtorii de către Teheran şi Washington, companiile au nevoie de precizări clare privind rutele care pot fi urmate.

Vineri, un purtător de cuvânt al gigantului german de transport maritim Hapag-Lloyd, Nils Haupt, avertiza că armatorii se tem în continuare de minele marine, relatează sursa.

Mai multe state nebeligerante s-au declarat pregătite pentru o „misiune neutră” de securizare a Strâmtorii Ormuz, mai arată AFP. Strâmtoarea se află în centrul conflictului lansat la 28 februarie de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului, urmat de intrarea în vigoare a unui armistiţiu între Washington şi Teheran la 8 aprilie.

Potrivit Teheranului, navele trebuie să obţină autorizaţie pentru a intra sau ieşi din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Statele Unite blochează accesul în porturile iraniene din 13 aprilie, notează AFP.