Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Suedia avertizează că poate raţionaliza carburanţii dacă efectele războiului persistă

P.C.
Internaţional / 23 aprilie, 16:12

Suedia ar putea fi nevoită să raţionalizeze carburanţii în lunile următoare, dacă războiul din Orientul Mijlociu va continua să afecteze semnificativ economia ţării, relatează AFP.

„Pentru moment, nu luăm în considerare introducerea raţionalizării. Dar suntem pregătiţi pentru această posibilitate şi, dacă va deveni necesară, o vom anunţa cu mult timp înainte”, a declarat premierul Ulf Kristersson, potrivit AFP, într-o conferinţă de presă.

Impactul războiului din Iran asupra economiei suedeze s-a agravat, a spus Ulf Kristersson, trecând de la „un impact limitat la unul semnificativ”, notează AFP. Conflictul dintre Iran şi Statele Unite din jurul Strâmtorii Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul şi gazele lumii, a dus la creşterea preţurilor petrolului şi a afectat economiile la nivel global.

Pentru Suedia, această evoluţie înseamnă un risc de accelerare a inflaţiei şi de încetinire a creşterii economice, a declarat premierul suedez, citat de AFP.

„Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp”, a afirmat ministrul Finanţelor, Elisabeth Svantesson, relatează AFP. Guvernul de la Stockholm a adoptat deja măsuri pentru a atenua impactul economic asupra gospodăriilor, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la benzină şi motorină.

Elisabeth Svantesson nu a prezentat joi noi măsuri, însă a spus, conform AFP, că, dacă războiul se prelungeşte, „ar putea fi luată în considerare raţionalizarea combustibilului, dar am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului” şi de prioritizare a transportului public.

Suedia ar putea fi obligată, de asemenea, să îşi crească producţia de energie, a adăugat ministrul Finanţelor, evocând energia fotovoltaică, eoliană, hidroelectrică şi nucleară, notează AFP. Guvernul suedez va publica la 1 mai un nou set de prognoze economice actualizate.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

23 aprilie
Ediţia din 23.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

convertor valutar

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb