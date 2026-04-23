AFP: Suedia avertizează că poate raţionaliza carburanţii dacă efectele războiului persistă

Suedia ar putea fi nevoită să raţionalizeze carburanţii în lunile următoare, dacă războiul din Orientul Mijlociu va continua să afecteze semnificativ economia ţării, relatează AFP.

„Pentru moment, nu luăm în considerare introducerea raţionalizării. Dar suntem pregătiţi pentru această posibilitate şi, dacă va deveni necesară, o vom anunţa cu mult timp înainte”, a declarat premierul Ulf Kristersson, potrivit AFP, într-o conferinţă de presă.

Impactul războiului din Iran asupra economiei suedeze s-a agravat, a spus Ulf Kristersson, trecând de la „un impact limitat la unul semnificativ”, notează AFP. Conflictul dintre Iran şi Statele Unite din jurul Strâmtorii Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul şi gazele lumii, a dus la creşterea preţurilor petrolului şi a afectat economiile la nivel global.

Pentru Suedia, această evoluţie înseamnă un risc de accelerare a inflaţiei şi de încetinire a creşterii economice, a declarat premierul suedez, citat de AFP.

„Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp”, a afirmat ministrul Finanţelor, Elisabeth Svantesson, relatează AFP. Guvernul de la Stockholm a adoptat deja măsuri pentru a atenua impactul economic asupra gospodăriilor, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la benzină şi motorină.

Elisabeth Svantesson nu a prezentat joi noi măsuri, însă a spus, conform AFP, că, dacă războiul se prelungeşte, „ar putea fi luată în considerare raţionalizarea combustibilului, dar am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului” şi de prioritizare a transportului public.

Suedia ar putea fi obligată, de asemenea, să îşi crească producţia de energie, a adăugat ministrul Finanţelor, evocând energia fotovoltaică, eoliană, hidroelectrică şi nucleară, notează AFP. Guvernul suedez va publica la 1 mai un nou set de prognoze economice actualizate.