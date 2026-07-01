AFP: Summitul Mercosur aduce dispute după acordul cu Uniunea Europeană

Cea de-a 68-a reuniune la nivel înalt a şefilor de stat din Mercosur scoate la iveală divergenţe majore între membrii blocului sud-american cu privire la aplicarea acordului comercial cu Uniunea Europeană, transmite AFP.

Nemulţumirile vizează în principal modul de distribuire a avantajelor economice rezultate din parteneriat, notează aceeaşi sursă.

„Condiţiile nu sunt egale pentru toată lumea; nu avem nici aceeaşi piaţă, nici aceleaşi industrii, nici aceeaşi logistică”, afirmă preşedintele paraguayan, Santiago Peña, potrivit agenţiei de presă.

Oficialul solicită rezultate concrete pentru corectarea dezechilibrelor apărute în cadrul documentului semnat în luna ianuarie, informează sursa citată.

Repartizarea cotelor de export către piaţa europeană nemulţumeşte statele cu economii mai puţin dezvoltate din regiune, transmite AFP.

Acest mecanism intern afectează echilibrul şi solidaritatea organizaţiei regionale, conform declaraţiilor oficiale din Paraguay.

„Ce rost are să negociem cu Europa dacă accesul la noi pieţe nu serveşte la dezvoltarea celor care nu sunt încă dezvoltate?”, întreabă Santiago Peña, conform sursei menţionate.

Liderul sud-american cere o abordare bazată pe imparţialitate şi dreptate în interiorul alianţei, informează AFP.

Uniunea Europeană oferă contingente speciale de import însoţite de importante avantaje vamale pentru partenerii externi, transmite sursa citată.

Distribuţia acestor facilităţi generează însă tensiuni politice de lungă durată între membrii fondatori, notează aceeaşi agenţie.

Credibilitatea externă a blocului economic depinde în mod direct de echitatea manifestată în interiorul graniţelor sale, conform avertismentelor lansate la summit.

Discuţiile pentru ratificarea finală a tratatului comercial continuă în perioada următoare, informează AFP.