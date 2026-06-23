AFP: Trump ameninţă din nou că nu va ajuta ţările NATO, dacă acestea îi vor cere ajutorul

Preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat luni din nou ţările NATO că nu le va ajuta dacă i-ar cere acest lucru, justificându-şi poziţia prin faptul că acestea nu i-au susţinut operaţiunea militară împotriva Iranului, relatează AFP.

„Am cheltuit toţi aceşti bani. Şi apoi, când vrem să primim poate puţin ajutor pentru o chestiune măruntă (...) ei spun nu, preferăm să nu ajutăm”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu presa în Biroul Oval, potrivit AFP.

„Este o prostie să spui asta, pentru că şi noi le putem spune acelaşi lucru, şi am putea s-o facem”, a adăugat el, conform AFP.

În ciuda relaţiilor tensionate, Donald Trump va participa la următorul summit al celor 32 de ţări membre ale Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, care va avea loc în Turcia, la începutul lunii iulie, transmite AFP.