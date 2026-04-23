AFP: Trump ordonă atacarea oricărei nave suspectate că minează Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump declară că a ordonat forţelor navale americane să atace orice ambarcaţiune, indiferent cât de mică, dacă este suspectată că a amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

„Am ordonat Marinei SUA să doboare şi să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi (toate cele 159 de nave ale lor se află pe fundul mării), care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu aveţi niciun dubiu în această privinţă!”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social, potrivit AFP.

Totodată, notează AFP, preşedintele american a anunţat intensificarea operaţiunilor de deminare din această cale navigabilă strategică pentru economia mondială.

„Navele noastre de deminare sunt ocupate în acest moment cu curăţarea strâmtorii. Ordon ca această activitate să continue, dar la un ritm de trei ori mai mare decât cel actual”, a adăugat Donald Trump, citat de AFP.