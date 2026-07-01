AFP: Ucraina semnează un contract pentru 16 avioane de vânătoare suedeze Gripen

Ucraina a semnat marţi un contract cu Suedia pentru 16 avioane de vânătoare Gripen E, a anunţat constructorul aeronautic Saab, evaluând tranzacţia la 24,6 miliarde de coroane (2,22 miliarde de euro), notează AFP.

"În colaborare cu Suedia, continuăm să întărim aviaţia de luptă a Ucrainei", a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un comunicat separat difuzat pe Facebook, relatează AFP.

Grupul Saab a indicat că intenţionează să livreze avioanele către Administraţia suedeză pentru Materiale de Apărare (FMV) între 2029 şi 2030, potrivit AFP.

Contractul include, de asemenea, piese de schimb, precum şi componente şi echipamente asociate, a precizat Saab, conform AFP.

În cursul unei vizite în această ţară scandinavă la sfârşitul lunii mai, Zelenski anunţase că Kievul va cumpăra până la 20 de avioane Gripen E, în timp ce Suedia declarase că va dona 16 modele C/D mai vechi pentru a consolida apărarea aeriană a Ucrainei, aminteşte AFP.

Zelenski a declarat marţi că aceste 16 aparate mai vechi vor fi transferate forţelor aeriene ucrainene la începutul anului 2027, aşa cum s-a convenit anterior cu premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit AFP.

Cele două ţări au semnat în octombrie o scrisoare de intenţie privind achiziţionarea de către Kiev a 100 până la 150 de avioane Gripen E, relatează AFP.

"Acesta este un pas major înainte pentru libertatea Ucrainei şi securitatea Europei. Gripen va consolida capacitatea Ucrainei de a-şi apăra spaţiul aerian", a declarat la rândul său pe X ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, citat de AFP.

El a adăugat că acordul la care s-a ajuns marţi a fost "un prim pas către ambiţia Ucrainei de a achiziţiona în cele din urmă până la 150 de aeronave Gripen E/F", potrivit AFP.

În 2024, Suedia şi-a suspendat proiectul de a trimite avioane de luptă în Ucraina după ce ţările partenere au cerut să se dea prioritate avioanelor F-16 americane, notează AFP.