Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a anunţat că foloseşte AI pentru fabricarea pieselor pentru rachete

Agenţia Spaţială Europeană (ESA), prin Programul Future Launchers Preparatory (FLPP), testează cum poate fi folosită AI pentru a dezvolta procese mai eficiente şi chiar forme complet noi de materiale, destinate rachetelor şi navelor spaţiale de mâine, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, împreună cu MT Aerospace din Germania, ESA explorează în prezent adaptarea tehnicilor de prelucrare a materialelor la nivel industrial.

Un exemplu este procesul Shot Peen Forming, prin care metalul este bombardat cu bile de mici dimensiuni pentru a-i da forma dorită, fără a fi încălzit - rezultatul este un metal mai rezistent la condiţiile din spaţiu, a informat sursa menţionată. MT Aerospace foloseşte această tehnică pentru a forma capetele domurilor rezervoarelor de combustibil ale rachetei Ariane 6, a relatat Techrider.

Este pentru prima dată când machine learning este folosit pentru a prezice cum se va deforma metalul la fiecare impact, ceea ce permite atingerea formei finale cu o toleranţă de doar 2 milimetri, a informat sursa amintită.

„Inteligenţa artificială, combinată cu noile tehnologii digitale, transformă modul în care se fabrică lansatoarele spaţiale. De la automatizarea analizelor complexe până la reducerea opririlor inutile ale maşinilor, beneficiile se văd deja în toate procesele de prelucrare a materialelor”, a spus Daniel Chipping, manager ESA pentru activităţi digitale şi software în cadrul FLPP, potrivit sursei menţionate.