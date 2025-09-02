Agenţii de presă: Consiliul NATO-Ucraina a discutat despre răspunsul la atacurile ruse, anunţă Kievul

Oficiali ucraineni au discutat luni cu reprezentanţi ai NATO despre atacurile Rusiei asupra oraşelor ucrainene şi despre nevoia Kievului de o apărare aeriană mai bună şi de armament cu rază lungă de acţiune, a declarat Ministerul de Externe al Ucrainei, citat de Reuters.

"Partea ucraineană a îndemnat statele membre NATO să ofere Ucrainei asistenţă pentru consolidarea apărării aeriene, în special sisteme 'Patriot' şi rachetele necesare pentru acestea", se arată într-un comunicat al ministerului ucrainean, difuzat la finalul unei reuniuni extraordinare a Consiliului NATO-Ucraina, conform sursei.

"Separat, s-a subliniat nevoia de rachete cu rază lungă de acţiune", adaugă comunicatul.

Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Serhii Boiev, şi ministrul adjunct al afacerilor interne, Oleksii Serhieiev, care au participat la sesiunea online, au oferit aliaţilor actualizări detaliate privind situaţia actuală de securitate, o evaluare a celor mai recente tactici ale Rusiei şi probabilele sale planuri de viitor, informează Ukrinform.

Boiev a subliniat că Rusia îşi intensifică semnificativ producţia de arme, în special rachete de croazieră, drone şi artilerie. De asemenea, el a menţionat că Iranul şi Coreea de Nord continuă să ofere asistenţă substanţială Rusiei.

Aliaţii au fost îndemnaţi, de asemenea, să îşi sporească investiţiile în industria de apărare a Ucrainei, în special în producţia de drone. Cu o finanţare suficientă, Ucraina poate produce un număr semnificativ de capabilităţi suplimentare, a subliniat MAE ucrainean.

Comunicatul MAE de la Kiev menţionează că statele membre ale NATO au denunţat atacurile ruse din ultima săptămână, inclusiv un atac cu drone şi rachete asupra capitalei Kiev, care a ucis 25 de oameni şi a provocat distrugeri considerabile la locuinţe şi alte clădiri.

Odată cu apropierea iernii, aliaţii au subliniat importanţa protejării infrastructurii energetice a Ucrainei şi s-au angajat să ofere sprijinul necesar.

Separat, NATO a informat într-un comunicat postat pe site-ul său că secretarul general adjunct al NATO, Radmila Şekerinska, a participat luni la Forumul Strategic de la Bled, din Slovenia. În cadrul panelului "Ucraina: Drumul lung spre pace", ea a afirmat sprijinul continuu al NATO pentru Ucraina, în timp ce aliaţii depun eforturi pentru a se asigura că Ucraina se poate apăra în prezent şi pentru a descuraja viitoarele agresiuni.

Şekerinska a subliniat sprijinul militar esenţial al aliaţilor pentru Ucraina, inclusiv, până în prezent, peste două miliarde de dolari prin intermediul noii Liste de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina (PURL) a NATO: o nouă iniţiativă care va furniza Ucrainei provizii şi echipamente critice de producţie americană.

Potrivit comunicatului citat, secretarul general adjunct a lăudat eforturile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, afirmând că aliaţii trebuie să îşi continue sprijinul "astfel încât Ucraina să poată negocia cu adevărat dintr-o poziţie de forţă". Ea a subliniat că garanţiile de securitate şi o apărare puternică sunt esenţiale pentru a exista certitudinea că Rusia nu va mai ataca niciodată Ucraina.