Agenţii de presă: Trump ameninţă să ”preia controlul” Washingtonului ”oribil”

T.B.
Internaţional / 7 august, 10:40

Agenţii de presă: Trump ameninţă să ”preia controlul” Washingtonului ”oribil”

Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să preia controlul capitalei americane - din mâna opoziţiei democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraş ”murdar”, ”cu o criminalitate endemică”, şi intenţionează să ”recurgă la Garda Naţională, poate foarte rapid”, aşa cum a făcut la Los Angeles la începutul lui iunie, relatează AFP.

”Ne gândim la asta, mda, pentru că criminalitatea este halucinantă”, le-a răspuns miercuri seara unor jurnalişti care-l întrebau despre o eventuală preluare a controlului de către Casa Albă a instituţiilor capitalei, mai ales poliţia, conform sursei.

”Vrem o mare capitală care să fie sigură şi o vom avea (...). Nivelul infracţionalităţii, agresiunilor, omorurilor şi tot restul (...), nu vom permite să se întâmple asta, iar asta implică să recugem la Garda Naţională, poate foarte rapid”, a declarat el, evocând faptul că a desfăşurat această forţă militară federală la Los Angeles împotriva avizului guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom.

O lege din 1973 garantează Washington District of Columbia (DC) să aibă propria adunare şi propriul primar aleşi prin vot universal şi propria poliţie autonomă, transmite sursa citată.

Congresul Statelor Unite, în care Washington DC are un reprezentant - fără drept de vot - are ultimul cuvânt în gestionarea oraşului.

Însă miliardarul republican newyorkez - care n-a fcut nicodată un mister din faptul că detestă Washingtonul - ameninţă de ani de zile să ”preia controlul” capitalei federale.

”Dacă DC nu acţionează concret şi rapid, nu vom altă opţiune decât să preluăm controlul municipalităţi şi să o conducem aşa cum trebuie”, ameninţa marţi pe reţele de socializare Donald Trump..

În martie, locatarul Casei Albe a dat un decret ”pentru a face DC sigur şi magnific”.

Oraşul a fost înfiinţat în 1790-1791, conceput de francezul Pierre L'Enfant, cu artere impozante mărginite de clădiri şi monumente oficiale impozante de arthitectură neoclasică, pe o suprafaţă de zece mile pătrate (16 kilometri pătraţi) - cedate de statele Maryland şi Virginia.

El a avut o istorie politică şi socială agitată şi a înregistrat o infracţionalitate puternică în anii '80-'90.

Însă numărul crimelor şi delictelor a scăzut cu 26% în decurs de un an în primul semestru al acestui an, după ce a înregistrat în 2024 cel mai scăzut nivel al criminalităţii din ultimii 30 de ani.

”Preşedinţii nu au autoritatea să preia controlul DC. Congresul va trebui să adopte o lege”, contestă pe X reprezentanta districtului în Camera Reprezentanţilor Eleanor Holmes Norton.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

BURSA
