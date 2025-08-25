Agenţii de presă: Ucraina se poate baza pe Germania, declară ministrul de finanţe german

Preşedintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie conştient de faptul că sprijinul Berlinului pentru Ucraina nu va scădea, a declarat luni Lars Klingbeil, ministru de finanţe şi vicecancelar al Germaniei la sosirea sa la Kiev, într-o vizită neanunţată, informează Reuters şi dpa.

"Putin nu ar trebui să-şi facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuşi", a spus Klingbeil, copreşedinte al Partidului Social-Democrat german, partenerul mai mic al coaliţiei de guvernare conservatoare conduse de cancelarul federal Friedrich Merz, conform surselor.

"Dimpotrivă: Rămânem al doilea cel mai mare susţinător al Ucrainei la nivel mondial şi cel mai mare din Europa", a spus Klingbeil. "Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania", a subliniat el.

Totodată, Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să arate interes pentru procesul de pace în acest cel mai sângeros război din ultimii 80 de ani din Europa care a izbucnit în februarie 2022, relatează sursele citate.

Preşedintele american Donald Trump a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, însă Kievul şi aliaţii săi sunt îngrijoraţi că el ar putea forţa un acord în termenii doriţi de Rusia.

Klingbeil a spus că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri şi că este nevoie de un armistiţiu şi de garanţii de securitate fiabile pentru o pace durabilă.

"În acest scop, ne coordonăm îndeaproape la nivel internaţional", a spus vicecancelarul german.

Printre opţiunile prezentate săptămâna aceasta pentru securitate pentru Ucraina după un posibil acord de pace, atât preşedintele francez Emmanuel Macron, cât şi prim-ministrul britanic Keir Starmer şi-au exprimat sprijinul pentru desfăşurarea de trupe ca parte a aşa-numitei "coaliţii a voinţei".

Şi Merz a semnalat deschiderea pentru o participare a Germaniei, dar s-ar confrunta cu reacţii negative atât şi exteriorul, cât şi din interiorul spectrului său politic.

Potrivit ministerului condus de Klingbeil, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro de la începutul războiului.