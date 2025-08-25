Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agenţii de presă: Ucraina se poate baza pe Germania, declară ministrul de finanţe german

T.B.
Internaţional / 25 august, 09:37

Agenţii de presă: Ucraina se poate baza pe Germania, declară ministrul de finanţe german

Preşedintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie conştient de faptul că sprijinul Berlinului pentru Ucraina nu va scădea, a declarat luni Lars Klingbeil, ministru de finanţe şi vicecancelar al Germaniei la sosirea sa la Kiev, într-o vizită neanunţată, informează Reuters şi dpa.

"Putin nu ar trebui să-şi facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuşi", a spus Klingbeil, copreşedinte al Partidului Social-Democrat german, partenerul mai mic al coaliţiei de guvernare conservatoare conduse de cancelarul federal Friedrich Merz, conform surselor.

"Dimpotrivă: Rămânem al doilea cel mai mare susţinător al Ucrainei la nivel mondial şi cel mai mare din Europa", a spus Klingbeil. "Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania", a subliniat el.

Totodată, Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să arate interes pentru procesul de pace în acest cel mai sângeros război din ultimii 80 de ani din Europa care a izbucnit în februarie 2022, relatează sursele citate.

Preşedintele american Donald Trump a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, însă Kievul şi aliaţii săi sunt îngrijoraţi că el ar putea forţa un acord în termenii doriţi de Rusia.

Klingbeil a spus că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri şi că este nevoie de un armistiţiu şi de garanţii de securitate fiabile pentru o pace durabilă.

"În acest scop, ne coordonăm îndeaproape la nivel internaţional", a spus vicecancelarul german.

Printre opţiunile prezentate săptămâna aceasta pentru securitate pentru Ucraina după un posibil acord de pace, atât preşedintele francez Emmanuel Macron, cât şi prim-ministrul britanic Keir Starmer şi-au exprimat sprijinul pentru desfăşurarea de trupe ca parte a aşa-numitei "coaliţii a voinţei".

Şi Merz a semnalat deschiderea pentru o participare a Germaniei, dar s-ar confrunta cu reacţii negative atât şi exteriorul, cât şi din interiorul spectrului său politic.

Potrivit ministerului condus de Klingbeil, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro de la începutul războiului.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 09:56)

    Ei nu se poate, asta n a mai zis niciunul pana acuma, uluitor,

    mai nou se duc si spun asta de la kiev, isi iau ciubucul si pliculetele to go direct ca prin curier sau banca nu mai merge ca se afla, 

    se propune pentru saptamana asta urmatorul program de vizite de lucru la kiev: 

    - marti - Costa  

    - miercuri - Kaja Kallas  

    - joi - Merz  

    - vineri - Ursula Pfitzer  

    - sambata - Macron  

    - duminica - Starmer  

    - luni - Finlanda 

    - marti - Danemaeca 

    - miercuri - Lituania (daca poate sa iasa din Lituania din cauza miliardelor de mine antipersonal plantate, cadou de la Rutte) 

    - joi - Rutte

    apoi se repeta sau mai vin si altii dar e coada mare ca fiecare pleaca cu geanta plina, trebuie programare 

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de wes în data de 25.08.2025, 10:59)

      Bun, bun! Spalatoria de bani lucreaza la foc maxim.

      Acord

      Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

