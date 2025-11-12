Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Agenţiile UE au avertizat că milioane de persoane se află în pragul foametei

S.E.
Internaţional / 12 noiembrie, 15:02

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Milioane de persoane se află în pragul foametei în mai multe zone de criză din jurul planetei, printre acestea numărându-se Sudan şi Gaza, conform Reuters. Agenţiile UE au făcut cereri de fonduri pentru a oferi ajutor internaţional.

Programul Alimentar Mondial (PAM, n.r World Food Programme - WFP) şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (n.r Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) au menţionat că în aceeaşi situaţie de „foamete catastrofică iminentă” se află şi Haiti, Mali, partea de sud a Sudanului şi Yemen. De asemenea, situaţia din Afganistan, Republica Democrată Congo, Myanmar, Nigeria, Somalia şi Siria provoacă îngrijorări semnificative.

Lipsa fondurilor pentru ajutor „forţează raţionalizarea ajutorului şi reducerea accesului la hrană pentru cele mai vulnerabile grupuri de oameni”, transmit agenţiile enunţate anterior.

La finalul lunii octombrie, doar 10.5 miliarde de dolari au fost primiţi pentru ajutor, din suma estimată de 29 de miliarde de dolari. Drept rezultat, agenţiile cer ajutor din partea guvernelor şi a donatorilor.

Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, QU Dongyu, subliniază faptul că prevenirea foametei nu este numai o datorie morală, ci şi o investiţie pentru pace şi stabilitate. „Pacea este necesară pentru securitatea hranei, iar hrana este un drept fundamental al omului.”, a mai comunicat acesta.

