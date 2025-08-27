AI-ul oferă companiilor trecerea de la predicţii la acţiuni proactive

Companiile care se concentrează pe clienţi şi pe nevoile lor viitoare, nu pe stocuri, vor domina piaţa în următorul deceniu, potrivit unei analize prezentate de Cristi Movilă, CEO şi Fondator OptiComm.AI.

Deşi 97% dintre companii investesc deja în Big Data, doar 24% utilizează efectiv datele pentru a lua decizii informate, arată analiza. În plus, 78% dintre companii au investit în aplicaţii AI anul trecut, conform datelor Stanford University, însă 80% dintre aceste proiecte eşuează, iar deficitul generat de managementul deficitar al inventarului se ridică la 1,7 trilioane de dolari.

„Problema nu este lipsa datelor, ci decalajul dintre accesul la informaţii şi transformarea lor în aplicaţii practice. Cu alte cuvinte, diferenţa dintre a şti şi a acţiona", a subliniat Cristi Movilă.

Potrivit acestuia, adevărata schimbare de paradigmă vine din orientarea către intenţiile de cumpărare ale clienţilor şi transformarea acestora în acţiuni concrete, chiar înainte de plasarea comenzii. AI-ul modern permite contextualizarea datelor, identificarea tendinţelor emergente şi simularea de scenarii comerciale, astfel încât companiile să treacă de la un model reactiv la unul proactiv.

OptiComm.AI este o platformă care combină instrumente de predicţie a cererii cu inteligenţa decizională bazată pe AI şi date externe, oferind companiilor capacitatea de a prezice viitorul şi de a-l modela activ.