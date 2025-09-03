AIEA: Iranul a accelerat producţia de uraniu îmbogăţit la 60%

Iranul a mărit ritmul de producţie a rezervelor de uraniu îmbogăţit la 60%, un nivel apropiat de pragul de 90% necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, potrivit unui raport confidenţial al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) consultat de AFP, care afirmă cele ce urmează.

La 13 iunie 2025, dată care corespunde începutului războiului de 12 zile declanşat de atacul Israelului împotriva Iranului, rezervele Teheranului ajunseseră la 440,9 kg, în creştere cu 32,3 kg faţă de 17 mai, arată documentul.

AIEA a criticat decizia Iranului de a suspenda cooperarea după conflict, considerând-o „profund regretabilă”. Retragerea inspectorilor a fost necesară „din motive de securitate, în urma atacurilor militare asupra instalaţiilor nucleare iraniene”, a precizat agenţia ONU, care a cerut Teheranului să reia inspecţiile „fără întârziere”.