Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord înaintea summitului cu Vladimir Putin

Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat vineri la Anchorage, avându-l la bord pe preşedintele Donald Trump, relatează BBC News, de la care relatăm cele ce urmează. Alături de acesta se află secretarul de Stat Marco Rubio, emisarul special al Casei Albe Steve Witkoff şi directorul CIA John Ratcliffe, echipă care îl va sprijini în negocierile privind o posibilă pace în războiul din Ucraina.

Întâlnirea cu preşedintele rus Vladimir Putin este programată la baza Elmendorf-Richardson, la ora locală 11:30 (22:30, ora României), fiind prima întrevedere faţă în faţă a celor doi lideri după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie.

Pe pista bazei, militari în uniformă sunt pregătiţi în zona covorului roşu ce conduce către podiumul inscripţionat „Alaska 2025”, relatează Associated Press.