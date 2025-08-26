Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ajutor de stat de peste 170 milioane lei pentru două companii din industria auto

George Marinescu
Ziarul BURSA #Companii / 26 august

Ajutor de stat de peste 170 milioane lei pentru două companii din industria auto

English Version

Producătorul german Draxlmaier va primi un ajutor de stat de 133,7 milioane de lei pentru extinderea producţiei de cablaje destinate autovehiculelor electrice, iar Automobile Dacia SA beneficiază de o finanţare de 37,5 milioane de lei pentru modernizarea procesului de vopsire a vehiculelor, ambele proiecte fiind aprobate prin schema de ajutor de stat lansată de Ministerul Finanţelor pentru stimularea dezvoltării regionale prin investiţii semnificative.

Investiţia Draxlmaier, derulată în unitatea din Satu Mare, are o valoare totală de 297,2 milioane de lei şi va crea peste 400 de noi locuri de muncă până în 2030. Compania, parte a unui grup german cu tradiţie în industria auto şi unul dintre cei mai mari angajatori din România, va contribui la dezvoltarea regională cu aproximativ 211 milioane de lei sub formă de taxe şi impozite, consolidând poziţia ţării în lanţul de producţie pentru industria vehiculelor electrice.

Dacia, cel mai mare producător autohton, a obţinut sprijinul financiar al statului pentru o investiţie de 85 de milioane de lei destinată modernizării procesului de vopsire a vehiculelor. Prin acest proiect, compania va aduce o contribuţie de aproape 19 milioane de lei la bugetele locale şi naţionale şi îşi va consolida competitivitatea într-un sector aflat într-o permanentă transformare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a înmânat ieri acordurile de finanţare reprezentanţilor celor două companii şi a subliniat că investiţiile strategice susţinute de stat contribuie la consolidarea economiei şi la creşterea atractivităţii României pentru noi investitori.

„Investiţiile majore susţinute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică şi mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovaţia şi asigură creştere durabilă, pe termen lung. Vizăm ca, în curând, să anunţăm şi alte măsuri strategice de susţinere a investiţiilor şi dezvoltării economice, pentru a creşte atractivitatea României şi pentru a putea crea noi oportunităţi. România are un potenţial uriaş, pe care îl putem atinge, cu suficientă ambiţie şi măsuri care să restabilească încrederea în ţara noastră”, a transmis ministrul Alexandru Nazare.

Schema de ajutor de stat instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 300/2024 are un buget total de 2,25 miliarde de lei şi se adresează companiilor din industria prelucrătoare care derulează investiţii cuprinse între 50 şi 500 de milioane de lei, ce trebuie finalizate în maximum trei ani. Sprijinul financiar acoperă costuri legate de construcţii, achiziţia de echipamente şi active necorporale, iar acordurile de finanţare pot fi emise până la finalul lui 2026, cu plăţi programate între 2025 şi 2032.

Prima sesiune de depunere a cererilor, derulată între 29 iulie şi 9 septembrie 2024, a atras 45 de proiecte în valoare totală de aproximativ 8 miliarde de lei. Până acum au fost semnate 10 acorduri de finanţare, însumând investiţii de 2,59 miliarde de lei şi ajutoare de stat aprobate de 1,146 miliarde de lei, cifre care confirmă interesul ridicat al investitorilor şi potenţialul uriaş de dezvoltare economică pe care România îl poate valorifica prin parteneriate solide între stat şi mediul privat.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Suntem luați de proști!
    (mesaj trimis de Dan în data de 26.08.2025, 00:32)

    Cum să dai tu ajutoare de stat de 27.000.000 euro unei compani Germane din banii noștri că așa i sa sculat ciocanul lui Nazare, și în schimb să îți dai viața să pui in cap orice companie și orice afacere românească!? Când a-ți primit voi dragi cetățeni români ajutor de stat ca să vă dezvoltați de la statul român!? In afară de a fura și a ne lua taxe și impozite nu știu să facă nimic, suntem luați de proști și noi stăm ca niste retardați pasivi și acceptăm!!!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb