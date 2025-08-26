Ajutor de stat de peste 170 milioane lei pentru două companii din industria auto

English Version

Producătorul german Draxlmaier va primi un ajutor de stat de 133,7 milioane de lei pentru extinderea producţiei de cablaje destinate autovehiculelor electrice, iar Automobile Dacia SA beneficiază de o finanţare de 37,5 milioane de lei pentru modernizarea procesului de vopsire a vehiculelor, ambele proiecte fiind aprobate prin schema de ajutor de stat lansată de Ministerul Finanţelor pentru stimularea dezvoltării regionale prin investiţii semnificative.

Investiţia Draxlmaier, derulată în unitatea din Satu Mare, are o valoare totală de 297,2 milioane de lei şi va crea peste 400 de noi locuri de muncă până în 2030. Compania, parte a unui grup german cu tradiţie în industria auto şi unul dintre cei mai mari angajatori din România, va contribui la dezvoltarea regională cu aproximativ 211 milioane de lei sub formă de taxe şi impozite, consolidând poziţia ţării în lanţul de producţie pentru industria vehiculelor electrice.

Dacia, cel mai mare producător autohton, a obţinut sprijinul financiar al statului pentru o investiţie de 85 de milioane de lei destinată modernizării procesului de vopsire a vehiculelor. Prin acest proiect, compania va aduce o contribuţie de aproape 19 milioane de lei la bugetele locale şi naţionale şi îşi va consolida competitivitatea într-un sector aflat într-o permanentă transformare.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a înmânat ieri acordurile de finanţare reprezentanţilor celor două companii şi a subliniat că investiţiile strategice susţinute de stat contribuie la consolidarea economiei şi la creşterea atractivităţii României pentru noi investitori.

„Investiţiile majore susţinute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică şi mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovaţia şi asigură creştere durabilă, pe termen lung. Vizăm ca, în curând, să anunţăm şi alte măsuri strategice de susţinere a investiţiilor şi dezvoltării economice, pentru a creşte atractivitatea României şi pentru a putea crea noi oportunităţi. România are un potenţial uriaş, pe care îl putem atinge, cu suficientă ambiţie şi măsuri care să restabilească încrederea în ţara noastră”, a transmis ministrul Alexandru Nazare.

Schema de ajutor de stat instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 300/2024 are un buget total de 2,25 miliarde de lei şi se adresează companiilor din industria prelucrătoare care derulează investiţii cuprinse între 50 şi 500 de milioane de lei, ce trebuie finalizate în maximum trei ani. Sprijinul financiar acoperă costuri legate de construcţii, achiziţia de echipamente şi active necorporale, iar acordurile de finanţare pot fi emise până la finalul lui 2026, cu plăţi programate între 2025 şi 2032.

Prima sesiune de depunere a cererilor, derulată între 29 iulie şi 9 septembrie 2024, a atras 45 de proiecte în valoare totală de aproximativ 8 miliarde de lei. Până acum au fost semnate 10 acorduri de finanţare, însumând investiţii de 2,59 miliarde de lei şi ajutoare de stat aprobate de 1,146 miliarde de lei, cifre care confirmă interesul ridicat al investitorilor şi potenţialul uriaş de dezvoltare economică pe care România îl poate valorifica prin parteneriate solide între stat şi mediul privat.