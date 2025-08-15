Alaska, de la „afacerea secolului” pentru SUA la miza geopolitică a summitului Trump-Putin

Teritoriul Alaska, unde astăzi are loc summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a aparţinut Rusiei până în 1867, când ţarul Alexandru al II-lea a decis să îl vândă Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari. La cursul istoric de atunci, suma reprezenta aproximativ 14 milioane de ruble.

Decizia de vânzare s-a dovedit una dintre cele mai controversate din istoria Imperiului Rus: numai din exploatarea aurului, SUA au obţinut ulterior venituri de circa 888 milioane de dolari (echivalentul a aproximativ 71 miliarde de ruble la cursul actual), fără a mai pune la socoteală petrolul, gazele şi alte resurse strategice descoperite pe teritoriul celui mai întins stat american.

Astăzi, Alaska revine în atenţia geopolitică internaţională, iar preşedintele SUA, Donald Trump, s-a încurcat public în declaraţii: uneori vorbeşte despre încetarea imediată a conflictului, alteori vorbeşte despre negocieri doar dacă Rusia arată deschidere, avertizând că, dacă summitul eşuează, poate pur şi simplu pleca.

Europa observă cu îngrijorare acest du-te-vino: promisiuni de securitate pentru Ucraina, concesii economice pentru Rusia, acces la resurse din Alaska, într-un moment în care statele europene cer ca Ucraina să nu fie sacrificată pe altarul unor negocieri făcute fără ea.