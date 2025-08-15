Albania vrea un „ministru” AI pentru a combate corupţia şi a accelera aderarea la UE

Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat că ţara ar putea ajunge să aibă un minister condus exclusiv de inteligenţa artificială, pentru a elimina nepotismul, interesele personale şi riscul de corupţie, potrivit Ziare.com, care afirmă cele ce urmează. Oficialul susţine că un astfel de „ministru virtual” ar fi cel mai eficient membru al guvernului, contribuind inclusiv la accelerarea drumului spre Uniunea Europeană.

Deocamdată, ideea rămâne la nivel de discuţie, însă AI este deja folosit în domenii sensibile, precum achiziţiile publice, analiza tranzacţiilor vamale şi fiscale în timp real, sau monitorizarea şantierelor şi plajelor cu drone. Guvernul intenţionează să implementeze şi sisteme de recunoaştere facială pentru trafic, trimiţând notificări automate şoferilor care depăşesc viteza, pentru a reduce numărul mare de accidente mortale.

Unul dintre proiectele strategice prevede utilizarea AI pentru traducerea şi compararea celor circa 250.000 de pagini ale legislaţiei europene necesare aderării, în colaborare cu Mira Murati, fost director tehnologic al OpenAI. Executivul speră ca partea tehnică a procesului să fie finalizată până în 2027, cu trei ani mai devreme decât media altor state, conform sursei citate.

Platforma e-Albania oferă deja online 95% din serviciile pentru cetăţeni, cu un „funcţionar virtual” AI care asistă la depunerea declaraţiilor fiscale sau obţinerea documentelor, economisind - potrivit guvernului - peste 600 de milioane de euro în cinci ani. Opoziţia avertizează însă că, fără o reformă reală, algoritmii ar putea deveni „o mască digitală pentru aceleaşi disfuncţii vechi”, dacă sunt dezvoltaţi de actori implicaţi în scandaluri de achiziţii publice.