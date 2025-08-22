Aleksandar Vucic face apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali după nouă luni de manifestaţii în Serbia

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a lansat un apel la dialog cu protestatarii antiguvernamentali, după peste nouă luni de manifestaţii care denunţă corupţia generalizată şi cer reforme profunde în clasa politică, informează Reuters.

Într-o declaraţie televizată din biroul său de la Belgrad, Vucic a afirmat că este dispus să discute cu reprezentanţii studenţilor şi ai celorlalţi demonstranţi antiguvernamentali.

„Propun discuţii şi dezbateri pe toate posturile de televiziune şi portalurile online, cu reprezentanţii legitimi desemnaţi de protestatari”, a spus preşedintele sârb.

Protestele antiguvernamentale au început după ce, în noiembrie anul trecut, 16 persoane şi-au pierdut viaţa în prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, recent renovată.

„Îmi doresc să confruntăm viziuni diferite pentru a găsi soluţii prin dialog, fără conflicte şi fără violenţă, pentru a reconstrui ţara şi a o readuce pe drumul corect”, a adăugat Vucic.

Până în prezent, reprezentanţii studenţilor nu au comentat apelul preşedintelui, iar liderul opoziţiei de centru Savo Manojlovic a respins ideea discuţiilor:

„Un preşedinte care recurge la violenţă nu poate purta dezbateri politice. Un guvern corupt care încalcă democraţia şi drepturile omului nu poate fi partener de dialog. Nu poţi construi un departament de pompieri cu un piroman”, a declarat Manojlovic.

Protestele au fost în general paşnice, până la începutul acestei luni, când zeci de poliţişti şi civili au fost răniţi, iar sute de persoane au fost arestate.