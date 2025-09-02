Aleksandar Vucic s-a întâlnit cu Vladimir Putin în China

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat, la Beijing, că Serbia doreşte o consolidare a cooperării cu Rusia şi nu are în vedere alinierea la sancţiunile occidentale împotriva Moscovei, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Vucic şi omologul său rus, Vladimir Putin, au participat la un summit regional de securitate organizat de China. „Cooperarea la cel mai înalt nivel cu Rusia este foarte importantă pentru Serbia, în special în domeniile energiei şi aprovizionării cu gaze ruseşti”, a afirmat liderul sârb în debutul întrevederii.

Serbia aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, dar Rusia rămâne principalul său furnizor de gaze, iar Gazprom şi Gazpromneft controlează compania petrolieră NIS, care operează singura rafinărie din ţară, conform sursei citate. „Achiziţiile de gaze sunt foarte importante pentru noi. Sunt sigur că putem spori şi consolida cooperarea bilaterală”, a adăugat Vucic.

Belgradul a condamnat invazia rusă din Ucraina şi Vucic s-a întâlnit de mai multe ori cu Volodimir Zelenski, însă Serbia a refuzat să adopte sancţiuni împotriva Moscovei. „De la începutul crizei ucrainene, Serbia s-a aflat sub o mare presiune, dar ne vom păstra neutralitatea”, a spus şeful statului.

Relaţiile bilaterale au fost tensionate în ultimele luni, după ce serviciul de informaţii externe al Rusiei (SVR) a acuzat Serbia că a furnizat muniţie Ucrainei prin intermediari europeni. Cu toate acestea, Kremlinul şi-a exprimat recent sprijinul pentru Vucic, aflat sub presiunea protestelor de stradă care cer alegeri anticipate.