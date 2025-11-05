Alexandru Nazare: România şi Grecia consolidează cooperarea economică şi energetică în cadrul Forumului P-TEC

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 5-7 noiembrie 2025, o vizită oficială la Atena, unde se va întâlni cu ministrul elen al Economiei şi Finanţelor, Kyriakos Pierrakakis, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Întâlnirea are loc în marja Forumului P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) şi a Reuniunii Ministeriale dedicate Coridorului Vertical de Energie.

Discuţiile vizează consolidarea cooperării economice bilaterale dintre România şi Grecia, cu accent pe reformele fiscale şi investiţiile comune în infrastructura energetică, de transport şi digitală. Printre temele abordate se numără rolul României ca hub regional de gaze naturale şi energie electrică, contribuţia Greciei ca poartă de acces către surse alternative de energie - inclusiv gaze naturale lichefiate (LNG) - şi colaborarea în domeniile digitalizării şi simplificării fiscale pentru susţinerea mediului de afaceri.

În cadrul Forumului P-TEC, Alexandru Nazare va participa la discuţii regionale privind securitatea energetică alături de miniştrii energiei din Grecia, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina. Dezbaterile vor fi axate pe extinderea utilizării Coridorului Vertical de Energie, proiect strategic menit să transporte gaze naturale din sudul către nordul Europei, provenite din zona Mării Caspice şi din terminalele LNG din Grecia, Turcia şi SUA.

România are un rol central în acest proiect, datorită poziţiei sale geografice şi infrastructurii existente, precum conducta BRUA, integrată în sistemul Coridorului Vertical. Potrivit Ministerului Finanţelor, această iniţiativă consolidează rezilienţa energetică a Europei Centrale şi de Est, reducând dependenţa de furnizori unici şi promovând cooperarea transatlantică.

În marja forumului de la Atena, ministrul Nazare are programate întâlniri bilaterale cu Secretarul american al Energiei, Chris Wright, şi cu Secretarul de Interne al SUA şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Energie, Doug Burgum, pentru a discuta proiecte comune privind securitatea infrastructurilor critice şi investiţiile energetice.

Participarea României la iniţiativele P-TEC va contribui la accesul la finanţări internaţionale şi tehnologii moderne pentru modernizarea infrastructurii energetice, precum şi la promovarea parteneriatelor public-private în domeniul energiei şi al tranziţiei verzi.