Alina Gorghiu avertizează că brăţara electronică poate salva vieţi după crima din Teleorman

Deputatul PNL Alina Gorghiu le-a transmis duminică un apel femeilor din România să solicite monitorizarea electronică atunci când sunt sub protecţia unui ordin judecătoresc, după ce o femeie din judeţul Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuţit de fostul partener, în timp ce îşi ţinea copilul în braţe.

„E duminică şi a mai murit o femeie. Ucisă de fostul partener cu 15 lovituri de cuţit, în timp ce îşi ţinea în braţe copilul de 2 ani. Femeia nu a cerut monitorizarea electronică, iar agresorul nu purta brăţară”, a scris Gorghiu pe Facebook.

Ea a avertizat că un ordin de protecţie fără monitorizare electronică nu poate opri un agresor hotărât. „Femei românce, cereţi monitorizarea electronică. Brăţara este singura măsură care îl ţine pe agresor la distanţă şi alertează imediat poliţia. Este diferenţa dintre viaţă şi moarte”, a subliniat deputatul PNL.

Gorghiu a menţionat că susţine proiectul legislativ anti-femicid, iniţiat pentru ca astfel de crime să fie recunoscute şi sancţionate mai dur. „Avem nevoie de măsuri reale, nu simbolice. Nu mai vrem femei ucise. Nu mai vrem copii care rămân fără mamă. Protejaţi-vă. Informaţi-vă. Acţionaţi cât timp se poate”, a adăugat ea.

Potrivit Poliţiei, femeia a fost găsită înjunghiată mortal pe o stradă dintr-o comună din Teleorman, iar echipajele medicale nu au mai putut-o salva. Ancheta preliminară arată că agresorul este fostul soţ, de care victima se despărţise în urmă cu câteva luni şi împotriva căruia exista un ordin de protecţie. Femeia ar fi sunat de mai multe ori la 112 pentru a reclama încălcarea ordinului.