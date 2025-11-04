Alpha Quest avertizează că modificările din OUG 38/2025 pot genera riscuri juridice şi reputaţionale majore pentru România

Fondul de investiţii Alpha Quest - cel mai mare deţinător instituţional de puncte de despăgubire emise de ANRP, cu o cotă de 40% din piaţă - atrage atenţia că modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2025 şi amendamentele la PLX 318/2025 pot produce efecte retroactive asupra dreptului de proprietate şi pot afecta credibilitatea României ca destinaţie investiţională.

Documentul evidenţiază trei puncte principale: eliminarea pieţei secundare a punctelor de despăgubire, prelungirea perioadei de plată a titlurilor de la cinci la şapte ani şi riscurile juridice rezultate din aplicarea retroactivă a noilor prevederi.

Alpha Quest susţine că impactul bugetar al măsurii este „nesemnificativ”, estimat la 40-45 milioane de lei anual, în timp ce amânarea plăţilor pe şapte ani aduce economii de peste un miliard de lei. Fondul avertizează însă că pierderea încrederii investitorilor ar putea costa statul mult mai mult, prin creşterea costurilor de finanţare.

În plan juridic, analiza afirmă că OUG 38/2025 contravine articolelor 15 şi 44 din Constituţie şi principiilor CEDO privind protejarea proprietăţii, transformând potenţial drepturile de despăgubire în „naţionalizări indirecte”. Alpha Quest solicită clarificarea aplicării ordonanţei prin norme de implementare, pentru a elimina ambiguităţile privind retroactivitatea.

Fondul consideră că păstrarea unui cadru previzibil şi a unei pieţe transparente a despăgubirilor este esenţială pentru reputaţia României în procesul de aderare la OCDE şi pentru menţinerea încrederii investitorilor internaţionali.