Alstom semnează un contract de 1,6 miliarde de euro cu PKP Intercity pentru 42 de trenuri Coradia Max fabricate în Polonia

Alstom, lider mondial în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a semnat un acord istoric cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Contractul, în valoare de 6,9 miliarde de zloţi (aproximativ 1,6 miliarde de euro), include şi 30 de ani de servicii complete de mentenanţă, precum şi o opţiune pentru achiziţia a încă 30 de unităţi.

Trenurile, capabile să atingă viteze de până la 200 km/h, vor fi proiectate şi asamblate integral în Polonia, la fabricile Alstom din Chorzow şi Nadarzyn, cu contribuţia inginerilor locali. Noua flotă va deservi cele mai aglomerate rute interurbane din Polonia, oferind pasagerilor un nivel superior de confort, durabilitate şi fiabilitate, sprijinind totodată tranziţia ţării către o mobilitate cu emisii reduse.

„Polonia se află în centrul strategiei globale de inovare a Alstom. Cu Coradia Max, ridicăm din nou ştacheta pentru mobilitatea sustenabilă, proiectată şi construită în Polonia, pentru pasagerii polonezi”, a declarat Andrew DeLeone, preşedinte Alstom Europa.

Producţia va avea loc la unitatea Alstom din Chorzow, centru global de competenţă pentru proiectare şi inginerie, unde vor fi dezvoltate soluţiile tehnice finale adaptate pieţei poloneze. Boghiurile vor fi fabricate la fabrica din Nadarzyn, specializată în echipamente pentru flotele regionale şi interurbane din Europa.

„Trenurile InterCity supraetajate vor aduce un nou nivel de calitate pe căile ferate poloneze - rapide, spaţioase, moderne şi confortabile, dar totuşi disponibile în categoria economică. Ne dorim ca primii pasageri să urce în noile trenuri în aproximativ trei ani şi jumătate”, a afirmat Janusz Malinowski, CEO PKP Intercity.

Contractul include un pachet complet de mentenanţă pe 30 de ani, care va acoperi întreţinerea preventivă şi corectivă, reviziile periodice şi curăţenia trenurilor. Alstom va utiliza platforma digitală HealthHub, care permite monitorizarea predictivă şi identificarea problemelor înainte de apariţia acestora, asigurând astfel o disponibilitate ridicată a flotei.

Fiecare tren Coradia Max va avea şase vagoane, cu peste 550 de locuri, accesibilitate completă pentru pasagerii cu mobilitate redusă, Wi-Fi gratuit, aer condiţionat, spaţii pentru biciclete şi cărucioare, zone de familie şi bistro.

Trenurile vor fi compatibile cu reţelele electrice din Polonia şi Republica Cehă (3 kV/25 kV), iar peste 500 de unităţi Coradia Max sunt deja în funcţiune sau comandate în Europa.

„Suntem mândri că PKP Intercity a ales trenurile fabricate în Polonia. Această comandă marchează o întoarcere la rădăcinile noastre din Chorzow şi stabileşte noi standarde pentru călătoriile feroviare poloneze”, a declarat Beata Rusinowicz, director general Alstom Polonia.

Prin acest contract, Alstom şi PKP Intercity continuă un parteneriat de peste un deceniu, început cu livrarea trenurilor Pendolino, care au revoluţionat transportul feroviar polonez. Noua flotă Coradia Max reprezintă un nou pas către modernizarea şi decarbonizarea transportului feroviar european.