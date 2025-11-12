Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Alstom semnează un contract de 1,6 miliarde de euro cu PKP Intercity pentru 42 de trenuri Coradia Max fabricate în Polonia

A.B.
Companii / 12 noiembrie, 18:41

Alstom semnează un contract de 1,6 miliarde de euro cu PKP Intercity pentru 42 de trenuri Coradia Max fabricate în Polonia

Alstom, lider mondial în mobilitate inteligentă şi sustenabilă, a semnat un acord istoric cu PKP Intercity, operatorul feroviar naţional de lungă distanţă din Polonia, pentru livrarea a 42 de trenuri electrice supraetajate Coradia Max, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Contractul, în valoare de 6,9 miliarde de zloţi (aproximativ 1,6 miliarde de euro), include şi 30 de ani de servicii complete de mentenanţă, precum şi o opţiune pentru achiziţia a încă 30 de unităţi.

Trenurile, capabile să atingă viteze de până la 200 km/h, vor fi proiectate şi asamblate integral în Polonia, la fabricile Alstom din Chorzow şi Nadarzyn, cu contribuţia inginerilor locali. Noua flotă va deservi cele mai aglomerate rute interurbane din Polonia, oferind pasagerilor un nivel superior de confort, durabilitate şi fiabilitate, sprijinind totodată tranziţia ţării către o mobilitate cu emisii reduse.

„Polonia se află în centrul strategiei globale de inovare a Alstom. Cu Coradia Max, ridicăm din nou ştacheta pentru mobilitatea sustenabilă, proiectată şi construită în Polonia, pentru pasagerii polonezi”, a declarat Andrew DeLeone, preşedinte Alstom Europa.

Producţia va avea loc la unitatea Alstom din Chorzow, centru global de competenţă pentru proiectare şi inginerie, unde vor fi dezvoltate soluţiile tehnice finale adaptate pieţei poloneze. Boghiurile vor fi fabricate la fabrica din Nadarzyn, specializată în echipamente pentru flotele regionale şi interurbane din Europa.

„Trenurile InterCity supraetajate vor aduce un nou nivel de calitate pe căile ferate poloneze - rapide, spaţioase, moderne şi confortabile, dar totuşi disponibile în categoria economică. Ne dorim ca primii pasageri să urce în noile trenuri în aproximativ trei ani şi jumătate”, a afirmat Janusz Malinowski, CEO PKP Intercity.

Contractul include un pachet complet de mentenanţă pe 30 de ani, care va acoperi întreţinerea preventivă şi corectivă, reviziile periodice şi curăţenia trenurilor. Alstom va utiliza platforma digitală HealthHub, care permite monitorizarea predictivă şi identificarea problemelor înainte de apariţia acestora, asigurând astfel o disponibilitate ridicată a flotei.

Fiecare tren Coradia Max va avea şase vagoane, cu peste 550 de locuri, accesibilitate completă pentru pasagerii cu mobilitate redusă, Wi-Fi gratuit, aer condiţionat, spaţii pentru biciclete şi cărucioare, zone de familie şi bistro.

Trenurile vor fi compatibile cu reţelele electrice din Polonia şi Republica Cehă (3 kV/25 kV), iar peste 500 de unităţi Coradia Max sunt deja în funcţiune sau comandate în Europa.

„Suntem mândri că PKP Intercity a ales trenurile fabricate în Polonia. Această comandă marchează o întoarcere la rădăcinile noastre din Chorzow şi stabileşte noi standarde pentru călătoriile feroviare poloneze”, a declarat Beata Rusinowicz, director general Alstom Polonia.

Prin acest contract, Alstom şi PKP Intercity continuă un parteneriat de peste un deceniu, început cu livrarea trenurilor Pendolino, care au revoluţionat transportul feroviar polonez. Noua flotă Coradia Max reprezintă un nou pas către modernizarea şi decarbonizarea transportului feroviar european.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb