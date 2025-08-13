Alvaro Morata va juca la Como

Como a anunţat, marţi, sosirea lui Alvaro Morata sub formă de împrumut de la AC Milan. Atacantul central spaniol tocmai şi-a încheiat prematur împrumutul la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa.

Împrumutul pe un an este evaluat la 1 milion de euro, cu o obligaţie de cumpărare în jur de 9 milioane de euro, potrivit mai multor informaţii din presa italiană. Atacantul central internaţional spaniol (86 de selecţii, 37 de goluri) va juca sub comanda compatriotului şi fostului său coechipier de la Chelsea, Cesc Fabregas.

După ce a jucat pentru Juventus (2014-2016, apoi 2020-2022) şi o scurtă perioadă la AC Milan în prima jumătate a sezonului trecut, Morata va încerca să-şi relanseze cariera în Serie A, unde a avut deja 146 de apariţii. Luni, Alvaro Morata şi-a anunţat plecarea anticipată de la Galatasaray, la doar şase luni de la sosirea sa şi în ciuda faptului că împrumutul său trebuia să dureze iniţial până în ianuarie 2026. Plecarea sa a fost marcată de criticile spaniolului la adresa conducerii clubului turc. Potrivit La Gazzetta dello Sport, Como a plătit Galatasaray 4 milioane de euro pentru a pune capăt împrumutului său de 8 milioane de euro.