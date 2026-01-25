Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de Ziua Unirii

Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii, potrivit News.ro. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii, a relatat sursa amintită.

„Jandarmii continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violenţă, au proferat injurii şi au manifestat lipsă de respect faţă de simbolurile naţionale, încălcând cadrul legal în vigoare”, au mai transmis jandarmii, conform News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, sâmbătă, la Iaşi şi Focşani, la manifestări organizate cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor, a amintit sursa menţionată.

În momentul în care a coborât din maşină, la Iaşi, şeful statului a fost huiduit de mulţime, în piaţa centrală a oraşului fiind prezenţi şi susţinători ai AUR şi SOS România, conform sursei citate.