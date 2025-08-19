Amnesty afirmă că Israelul are o „politică deliberată” de înfometare a populaţiei din Gaza

Israelul desfăşoară „o campanie deliberată de înfometare” în Fâşia Gaza asediată, a afirmat luni organizaţia pentru drepturile omului Amnesty International. Alte şapte persoane, dintre care două copii, au murit duminică din cauza malnutriţiei în teritoriul palestinian, a declarat ministerul sănătăţii din enclava ocupată, potrivit news.ro.

Luni, organizaţia pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat Israelul că aplică o „politică deliberată” de înfometare în Gaza, în timp ce Naţiunile Unite şi organizaţiile umanitare avertizează asupra riscului de foamete în teritoriul palestinian.

Israelul, care restricţionează puternic ajutorul umanitar acordat Fâşiei Gaza, a respins în repetate rânduri acuzaţiile de înfometare deliberată în războiul care durează de 22 de luni.

Într-un raport care citează mărturiile palestinienilor strămutaţi şi ale personalului medical care a tratat copii malnutriţi, Amnesty a afirmat că „Israelul desfăşoară o campanie deliberată de înfometare în Fâşia Gaza ocupată”.

Organizaţia a acuzat Israelul că „distruge în mod sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială a vieţii palestiniene”.

„Este rezultatul intenţionat al planurilor şi politicilor pe care Israelul le-a conceput şi implementat în ultimele 22 de luni, pentru a impune în mod deliberat palestinienilor din Gaza condiţii de viaţă menite să le provoace distrugerea fizică - ceea ce face parte integrantă din genocidul continuu al Israelului împotriva palestinienilor din Gaza”, a afirmat Amnesty.