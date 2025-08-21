Amnesty International acuză SUA că vizează migranţii şi studenţii străini cu ajutorul IA

Amnesty International acuză autorităţile americane că încalcă drepturile omului prin utilizarea instrumentelor de inteligenţă artificială (IA) pentru a supraveghea migranţii şi protestatarii străini pro-palestinieni, în contextul mobilizării împotriva bombardamentelor israeliene din Fâşia Gaza, potrivit news.ro.

„Este foarte îngrijorător faptul că guvernul american utilizează tehnologii intruzive asistate de IA în cadrul unui program de expulzări în masă şi de reprimare a exprimării în favoarea Palestinei”, a declarat Erika Guevara-Rosas, directoare generală de cercetare la Amnesty International, citată într-un comunicat al ONG-ului publicat în noaptea de miercuri spre joi.

Recurgerea la aceste tehnologii „duce la o multitudine de încălcări ale drepturilor omului”, a afirmat ea.

Asociaţia subliniază în special instrumentele informatice bazate pe IA ale companiilor Babel Street şi Palantir, specializate în analiza de date la scară largă şi în timp real, care au numeroase contracte cu guvernul american, în special în sectoarele apărării şi informaţiilor.

Software-urile lor - Babel X şi Immigration OS - „au capacităţi automatizate care permit monitorizarea, supravegherea şi evaluarea în masă”, subliniază Amnesty.

Şi, potrivit ONG-ului, aceste tehnologii sunt utilizate pentru a viza studenţii străini, refugiaţii şi solicitanţii de azil „la o scară fără precedent”.

„Acest lucru se traduce prin detenţii ilegale şi expulzări în masă, creând un climat de teamă şi exacerbând «efectul paralizant» asupra migranţilor şi studenţilor internaţionali din şcoli şi campusuri universitare”, a insistat Erika Guevara-Rosas.

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Donald Trump s-a lansat într-o amplă campanie împotriva universităţilor, acuzându-le în special că permit în campusurile lor mişcările de sprijin pentru palestinieni în faţa ofensivei israeliene din Fâşia Gaza, pe care le asimilează cu manifestări de antisemitism.

Administraţia sa a tăiat subvenţiile pentru cercetare acordate diferitelor instituţii, a arestat şi a ameninţat cu expulzarea manifestanţilor pro-palestinieni, a cerut interzicerea admiterii studenţilor străini la prestigioasa universitate Harvard şi a ordonat suspendarea procesării vizelor acestora pentru a le verifica reţelele de socializare.

Studenţii străini au declarat pentru AFP că ezită să vină să studieze în Statele Unite sau se tem să aprobe publicaţii pro-palestiniene sau anti-Trump pe platforme.

„Babel X ar permite parcurgerea rapidă, cu ajutorul IA, a reţelelor de socializare în căutarea de conţinuturi legate de „terorism”, notează Amnesty. Însă „tehnologiile utilizate pentru a trage concluzii cu privire la intenţiile indivizilor prezintă marje de eroare semnificative şi se dovedesc adesea discriminatorii şi părtinitoare; ele pot conduce la prezentarea în mod eronat a conţinuturilor pro-palestiniene ca fiind antisemite”.

Guvernul american conduce, de asemenea, o ofensivă majoră împotriva imigraţiei.

Arestările se înmulţesc peste tot în Statele Unite: numărul persoanelor reţinute de poliţia de imigrare (ICE) a atins un nivel record în iunie, cu peste 60.000 de imigranţi în situaţie ilegală încarceraţi.

Pentru a identifica migranţii, autorităţile utilizează în special instrumente concepute de Palantir, o companie cunoscută pentru instrumentele sale informatice de sprijin în luarea deciziilor şi pentru unii dintre clienţii săi, precum armata israeliană şi ICE.

Potrivit Amnesty International, software-ul său Immigration OS „automatizează un proces deja foarte defectuos şi opac, care are antecedente în ceea ce priveşte nerespectarea procedurilor legale şi a drepturilor omului”.