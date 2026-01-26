Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANAF a lansat chatbot-ul ANA

S.E.
Miscellanea / 26 ianuarie, 14:44

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat chatbot-ul „ANA”, un asistent virtual inteligent destinat informării contribuabililor cu privire la obligaţiile fiscale, disponibil într-o primă etapă în conturile Spaţiului Privat Virtual (SPV), urmând ca ulterior să fie accesibil şi din portalul instituţiei, potrivit unui comunicat al instituţiei.

„Bună! Eu sunt ANA” - astfel se prezintă noul chatbot creat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) - un asistent virtual inteligent, conceput pentru a sprijini contribuabilii să obţină rapid informaţii generale despre obligaţiile fiscale. Într-o primă etapă, care este faza de testare, chatbot-ul ANA va fi disponibil doar în conturile de SPV ale utilizatorilor, ulterior fiind accesibil direct din portalul instituţional www.anaf.ro. Chatbot-ul face parte din proiectul „Dezvoltarea serviciilor la distanţă (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcţionalităţi şi/sau crearea de servicii noi - e-Services ANAF”, parte a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C8 - Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii, Reforma 1 - Reforma Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare, Investiţia 1 - Creşterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale”, se arată în comunicat.

Instituţia menţionează că lansarea chatbot-ului marchează o nouă etapă concretă în modernizarea administraţiei fiscale, iar prin acest proiect ANAF îşi propune să îmbunătăţească modul în care oferă servicii la distanţă şi să reducă efortul contribuabililor pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

„Fiind un instrument bazat pe tehnologie, la data lansării ANA va deţine un set parţial de răspunsuri la întrebările utilizatorilor. În continuare, chatbot-ul va fi într-un proces continuu de actualizare şi îşi va dezvolta performanţa pe măsură ce interacţionează cu utilizatorii, pe baza întrebărilor adresate de aceştia. Sistemul se dezvoltă şi se îmbunătăţeşte continuu odată cu fiecare problematică sau întrebare adresată, iar prin fiecare interacţiune cu utilizatorii, ANA îşi va îmbunătăţi continuu capacitatea de a furniza informaţii corecte şi relevante pentru contribuabili. Cu cât mai mulţi utilizatori vor accesa chatbot-ul şi vor adresa întrebări, cu atât asistentul virtual va deveni mai precis, mai util şi mai adaptat nevoilor reale ale contribuabililor”, precizează ANAF.

Conform sursei citate, în prima etapă, ANA va oferi informaţii generale despre obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice care obţin venituri din închirierea bunurilor personale şi/sau activităţi independente. Pe măsură ce sistemul acumulează date şi experienţă prin interacţiuni reale, domeniile acoperite se vor extinde, contribuind la simplificarea semnificativă a comunicării dintre contribuabili şi administraţia fiscală. Astfel, ANA va putea răspunde în viitor la o gamă tot mai largă de întrebări din domeniul fiscal, simplificând accesul la informaţii fiscale pentru toţi contribuabilii.

„ANAF încurajează contribuabilii să interacţioneze activ cu ANA şi să transmită permanent feedback, contribuind astfel la perfecţionarea continuă a sistemului. Fiecare întrebare adresată reprezintă o contribuţie directă la construirea unui serviciu public digital mai performant.

Chatbot-ul ANA este un pas important în direcţia digitalizării administraţiei fiscale şi reflectă angajamentul transformării ANAF într-o instituţie modernă, deschisă, orientată către servicii publice de calitate şi adaptată erei digitale. Instituţia urmăreşte modernizarea şi digitalizarea serviciilor publice, reducerea efortului administrativ al contribuabililor şi creşterea gradului de transparenţă şi accesibilitate a informaţiilor fiscale”, se mai arată în comunicat.

