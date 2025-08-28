Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

ANAF cere soţilor Iohannis eliberarea imobilului din Sibiu şi plata a milioane de lei pentru chirii şi dobânzi

A.B.
Politică / 28 august, 18:19

ANAF cere soţilor Iohannis eliberarea imobilului din Sibiu şi plata a milioane de lei pentru chirii şi dobânzi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că a notificat familia fostului preşedinte Klaus Iohannis pentru a elibera imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, pierdut definitiv în instanţă, şi pentru a achita sumele aferente „contravalorii lipsei de folosinţă” pentru perioada 1999-2015, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu dobânda legală, potrivit mass-media.

ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis pe 14 august privind obligaţia de a plăti aproximativ 4,7 milioane de lei, sumă care include veniturile din chirii, penalităţi şi dobânzi.

„Organul fiscal a emis şi comunicat notificare către foştii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului (...) precum şi plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999-2015”, a precizat ANAF într-un răspuns pentru Agerpres. Instituţia a menţionat însă că nu poate face publice date privind cuantumul exact al obligaţiilor, acestea fiind protejate de secretul fiscal.

Imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29 a fost deţinut de familia Iohannis între 1999 şi 2016. În această perioadă, foştii proprietari au încasat peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul clădirii, bani cu care au achiziţionat alte imobile.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Braşov a stabilit că imobilul a fost obţinut nelegal, iar în aprilie 2016 titlul de proprietate a fost radiat din cartea funciară.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut şi al doilea imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru nr. 35, unul dintre litigiile care au întârziat până acum recuperarea efectivă a spaţiului din strada Nicolae Bălcescu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 august
Ediţia din 28.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0672
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3495
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4325
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur475.4400

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb