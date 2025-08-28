ANAF cere soţilor Iohannis eliberarea imobilului din Sibiu şi plata a milioane de lei pentru chirii şi dobânzi

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că a notificat familia fostului preşedinte Klaus Iohannis pentru a elibera imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, pierdut definitiv în instanţă, şi pentru a achita sumele aferente „contravalorii lipsei de folosinţă” pentru perioada 1999-2015, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu dobânda legală, potrivit mass-media.

ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis pe 14 august privind obligaţia de a plăti aproximativ 4,7 milioane de lei, sumă care include veniturile din chirii, penalităţi şi dobânzi.

„Organul fiscal a emis şi comunicat notificare către foştii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului (...) precum şi plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999-2015”, a precizat ANAF într-un răspuns pentru Agerpres. Instituţia a menţionat însă că nu poate face publice date privind cuantumul exact al obligaţiilor, acestea fiind protejate de secretul fiscal.

Imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr. 29 a fost deţinut de familia Iohannis între 1999 şi 2016. În această perioadă, foştii proprietari au încasat peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul clădirii, bani cu care au achiziţionat alte imobile.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Braşov a stabilit că imobilul a fost obţinut nelegal, iar în aprilie 2016 titlul de proprietate a fost radiat din cartea funciară.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut şi al doilea imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru nr. 35, unul dintre litigiile care au întârziat până acum recuperarea efectivă a spaţiului din strada Nicolae Bălcescu.