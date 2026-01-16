Analiză Binance: „Cum a arătat anul 2025 în crypto şi ce urmează în 2026?”

Anul 2025 a fost un an cu realizări importante, dar şi cu performanţe diferite pe piaţa crypto faţă de alte pieţe, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Capitalizarea totală a pieţei a depăşit pentru prima dată 4 trilioane de dolari SUA, iar Bitcoin (BTC) a atins un nou maxim istoric, reflectând adoptarea instituţională continuă, progresele în reglementare (în special în sectorul stablecoin-urilor) şi extinderea produselor de investiţii reglementate, arată o analiză Binance.

Conform sursei citate, incertitudinea macroeconomică ridicată, determinată de politica monetară, tensiunile comerciale şi riscurile geopolitice, a dominat comportamentul pieţei, ducând la o volatilitate ridicată; de asemenea, pe parcursul anului, capitalizarea de piaţă a oscilat între aproximativ 2,4 trilioane de dolari şi 4,2 trilioane de dolari. Piaţa crypto a încheiat anul în scădere cu aproape 8%, ceea ce arată faptul că este mult mai influenţată de condiţiile macro şi ciclurile financiare tradiţionale, decât doar de adopţia nativă crypto, a relatat sursa amintită.

Bitcoin a ajuns la maxime istorice în octombrie 2025 (la peste 126.000 $), dar piaţa crypto a încheiat 2025 cu o decuplare faţă de activele tradiţionale, a amintit comunicatul, care a precizat că Bitcoin a arătat o divergenţă clară între forţa structurală la nivel de piaţă şi activitatea economică de bază. Bitcoin a atins noi maxime istorice în cursul anului, dar a încheiat anul pe minus, subperformând aurul şi majoritatea indicilor bursieri, dar a menţinut o capitalizare de piaţă de aproximativ 1,8 trilioane $ şi o dominanţă între 58-60%, reiese din comunicat.

În acelaşi timp, ETF-urile spot din SUA au acumulat peste 21 miliarde de dolari în influxuri nete, iar deţinerile corporative au depăşit 1,1 milioane de monede, echivalentul a 5,5% din oferta totală, conform sursei citate.

În contrast, activitatea de bază a scăzut - adresele active au fost mai puţine cu aproape 16% de la an la an, numărul de tranzacţii a rămas sub vârfurile ciclului anterior, iar activitatea speculativă cu token-uri a apărut doar în scurte momente, potrivit sursei citate.

În 2025, DeFi a făcut încă un pas spre „instituţionalizare structurală”, concentrându-se pe eficienţa capitalului şi conformitate, a subliniat sursa menţionată. TVL (valoarea totală blocată) s-a stabilizat la 124,4 miliarde dolari, compoziţia capitalului schimbându-se semnificativ spre stablecoin-uri şi active care oferă randament, în locul token-urilor inflaţioniste, a informat comunicatul.

Un milestone istoric a fost depăşirea DEX-urilor de către valoarea totală blocată a activelor reale tokenizate (17 miliarde $), influenţat de adoptarea acţiunilor tokenizate, conform sursei amintite.

În acelaşi timp, GENIUS Act din SUA a oferit claritate reglementară pentru stablecoin-uri, propulsând capitalizarea lor la peste 307 miliarde de dolari, a relatat comunicatul de presă.

Volumele zilnice de tranzacţii cu monede stabile au crescut cu 26% până la o medie de 3,54 de trilioane de dolari, depăşind Visa (1,34 trilioane $) şi demonstrând superioritatea stablecoin-urilor pentru plăţi rapide şi fără frontiere, a informat sursa citată.

Perspectiva pentru 2026 semnalează o „repornire a riscului” clară, condusă de o „triadă de politici”: relaxare monetară globală sincronizată, stimulent fiscal substanţial prin rambursări de taxe/cash şi un val de de reglementare (o tendinţă generală de reducere a reglementărilor guvernamentale sau a normelor stricte), conform sursei citate.

Câteva teme cheie sunt importante şi sunt anticipate progrese semnificative în aceste zone pe tot parcursul anului, a relatat comunicatul, care a precizat că temele acoperă diverse naraţiuni şi sectoare, cum ar fi cele legate de mediul macro şi Bitcoin, adopţia instituţională, politici şi reglementări, stablecoin-uri, tokenizare, tranzacţionare descentralizată sau pieţe de predicţie (prediction markets).

Întrucât pieţele au devenit mai selective şi narativele au susţinut mai greu evaluările, capitalul a devenit din ce în ce mai concentrat în active digitale cu un grad mai mare de utilizare şi venituri demonstrabile, a subliniat comunicatul de presă. Schimbarea a devenit din ce în ce mai evidentă în 2025, BTC atingând noi valori maxime fără a se înregistra în paralel şi o creştere generală a monezilor de tip altcoin din top 100, o mare parte dintre acestea rămânând semnificativ sub vârfurile ciclului anterior, potrivit sursei citate.

Proiectele cărora le lipseşte o activitate economică sustenabilă, în cadrul protocoalelor L1, L2 şi DeFi care se bazează mai degrabă pe stimulente decât pe cererea organică, au continuat să aibă performanţe sub aşteptări, a relatat sursa menţionată.

Pe măsură ce capitalul se concentrează tot mai puţin în proiectele care nu au demonstrat o viabilitate certă, lichiditatea pentru activele mai slabe se deteriorează - dinamica este probabil să accelereze consolidarea în întregul ecosistem cripto în 2026, conform sursei citate.

La nivelul stablecoin-urilor, 2025 a fost anul în care acestea au luat cu adevărat avânt, dar este doar primul capitol din povestea mult mai amplă a adoptării monezilor stabile şi a blockchain-ului, a informat comunicatul de presă. Privind spre 2026 şi nu numai, adevăratul impuls va veni de la stablecoin-urile asociate cu aplicaţii de tip neo-bancă, care le vor aduce direct în faţa consumatorilor obişnuiţi din întreaga lume, potrivit sursei citate. Aceste platforme intuitive, auto-custodiate, vor un numărul uriaş de utilizatori în blockchain, atraşi de gradul de deschidere a acestui sistem, de costurile transfrontaliere dramatic mai mici şi de decontarea aproape instantanee pe care sistemele financiare tradiţionale pur şi simplu nu le pot egala, a concluzionat comunicatul.