Andronache: "Parlamentul este pregătit pentru asumarea răspunderii"

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat joi că reforma administraţiei publice este prioritatea principală a momentului, adăugând că Parlamentul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului săptămâna viitoare şi speră ca opoziţia să nu depună o moţiune de cenzură, conform Agerpres.

"Reforma administraţiei publice este prioritatea principală a momentului, iar Guvernul Bolojan trebuie sprijinit pentru ca aceasta să fie implementată. Parlamentul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului săptămâna viitoare”, a scris Andronache pe Facebook, potrivit sursei menţionate anterior.

El a subliniat că „această reformă va reprezenta testul de voinţă al coaliţiei pentru modernizarea administraţiei publice în România”, a relatat sursa.

"Este una dintre reformele esenţiale din programul de guvernare (pilonul II), un angajament pe care nu ne permitem să-l ignorăm. Sper ca opoziţia să nu recurgă din nou la moţiune de cenzură, deoarece Guvernul respectă programul pentru care a primit votul de învestitură din partea Parlamentului”, a mai scris Andronache, potrivit sursei menţionate.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că pachetul pentru reforma administraţiei a intrat în circuitul guvernamental de avizare şi urmează să fie adoptat săptămâna viitoare, subliniază Agerpres.

Potrivit şefului Executivului, la recomandarea Ministerului Justiţiei, adoptarea va avea loc prin asumarea răspunderii Guvernului, a mai informat sursa.