Andronache (PNL): pentru prelungirea plafonării motorinei era nevoie de un proiect de lege separat, iniţiat cu o lună în urmă

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat marţi că pentru a putea fi prelungită plafonarea la preţul motorinei trebuia iniţiat un proiect de lege separat cu o lună în urmă, conform declaraţiilor sale citate de Agerpres.

Întrebat la Palatul Parlamentului de ce PNL nu a convocat Comisia de buget-finanţe pentru a adopta ordonanţa privind plafonarea preţurilor la combustibil, Andronache a explicat că PNL nu poate convoca singur comisia, întrucât sesizarea comisiilor se face într-o anumită modalitate, iar Comisia de buget-finanţe nu a fost sesizată cu rapoartele preliminare ale celorlalte comisii, care trebuiau să raporteze înainte, potrivit aceleiaşi surse.

Andronache a subliniat că o astfel de prelungire a plafonării trebuia iniţiată cu o perioadă de timp în urmă, întrucât o lege adoptată de Parlament trebuie să rămână la nivelul Camerei Deputaţilor sau Senatului o perioadă de două sau cinci zile pentru a se depune sesizări la Curtea Constituţională, după care trebuie să parcurgă procedura de promulgare, ceea ce înseamnă în total 25 de zile înainte ca reglementarea să intre în vigoare, conform declaraţiilor citate de Agerpres. „O astfel de propunere trebuia să fie discutată cu o lună de zile", a precizat Andronache, potrivit aceleiaşi surse.

El a adăugat că prelungirea a ceva ce nu mai este în vigoare nu poate produce efecte juridice. „De aceea, un astfel de mecanism nu poate să fie aprobat de Parlament pentru că nu mai are la ce să se raporteze. Plafonarea încetează astăzi. De aceea ar fi necesar un mecanism separat, un proiect de lege separat", a precizat Andronache, conform Agerpres.